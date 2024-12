Ohne Ehering: Jessica Alba mit einem Produzenten gesichtet

Jessica Alba (43) ist seit 2008 mit Cash Warren (45) verheiratet. Nun wurde die Schauspielerin aber kürzlich in Rom gesichtet, als sie mit dem italienischen Produzenten Andrea Iervolino zu Abend aß. Die Schauspielerin traf sich am Montagabend im Restaurant Bolognese mit Andrea, der aktuell an ihrem neuen Film "Maserati: The Brothers" als Produzent mitarbeitet. Besonders auffällig: Jessica trug an besagtem Abend keinen Ehering am Finger, wie auf Fotos zu sehen ist, die Daily Mail vorliegen. Nach dem gemeinsamen Essen verließen die beiden das Lokal zusammen und fuhren im weißen Audi des Filmemachers davon.

Der neue Film, in dem Jessica mitwirkt, erzählt die Geschichte der Maserati-Familie und ihres Aufstiegs zu einem der bekanntesten italienischen Hersteller von Luxusautos. Neben Jessica spielen auch Michele Morrone (34), Anthony Hopkins (86) sowie Andy Garcia (68) in dem Biopic mit. Andrea, der den Film produziert, verriet gegenüber dem Magazin Deadline: "Mit einer so außergewöhnlichen Besetzung zu arbeiten und an einem ikonischen Ort wie Cinecittà zu drehen, ist der perfekte Weg, das Erbe der Maserati-Familie zu ehren." Die Dreharbeiten haben letzten Monat begonnen und finden nicht nur in Rom, sondern auch in Modena und Bologna statt.

Fernab ihrer Karriere ist Jessica vor allem eines: liebevolle Mutter. Erst kürzlich kehrte Jessica aus dem Familienurlaub in Puerto Vallarta, Mexiko, zurück, wo sie mit ihrem Ehemann Cash Warren und den gemeinsamen Kindern Honor (16), Haven (13) und Hayes (6) Thanksgiving verbracht hatte. Was ihren Nachwuchs betrifft, wünscht sich der Hollywoodstar, dass er nicht dem Beruf seiner Mutter nacheifert – sondern eher hinter der Kamera zu sehen ist. "Wenn sie wirklich ins Showbiz wollen, dann lieber als Produzent, Autor oder Regisseur", erklärte die Dreifachmama gegenüber People.

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

Instagram / https://www.instagram.com/jessicaalba/ Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern, 2024

