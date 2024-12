Jessica Albas Töchter sind mittlerweile genauso groß wie sie

Die Schauspielerin Jessica Alba (43) hat anlässlich des Thanksgiving-Festes ein besonderes Familienfoto auf Instagram geteilt. Darauf zu sehen sind ihr Ehemann Cash Warren (45) und ihre drei Kinder: die Töchter Honor (16) und Haven (13) sowie Sohn Hayes (6). Bemerkenswert ist, dass ihre beiden Töchter mittlerweile fast genauso groß sind wie ihre berühmte Mutter. Mit dem Schnappschuss aus einer tropischen Umgebung im Sonnenuntergang sendete sie ihren Fans "viel Liebe und Licht" und wünschte ihnen einen schönen Feiertag.

Ihre Töchter strahlen in bodenlangen Blumenkleidern, die das tropische Ambiente unterstreichen, während Jessica in einem eleganten weißen Kleid schlichter wirkt. Erst kürzlich plauderte die 43-Jährige bei "The Talk" über die Herausforderungen des Elternseins von Teenagern. Ihr humorvoller Einblick in den Familienalltag verdeutlichte, dass ihre Töchter – typisch jugendlich – die Stilauswahl ihrer Mutter oft als klassisch "mütterlich" empfinden. Jessicas Antwort darauf? Sie versucht, den Mädchen ihren "Erfahrungsreichtum" weiterzugeben, wenn auch oft mit mäßigem Erfolg. Laut ihrer "Honest Renovations"-Kollegin Lizzy Mathis verstehen sich Honor und Haven jedoch ziemlich gut darauf, Jessica in puncto Modetrends auf den neuesten Stand zu bringen.

Abseits des Rampenlichts legt Jessica großen Wert auf gemeinsame Erlebnisse mit ihren Kindern und teilt regelmäßig Einblicke in das Familienleben auf ihren Social-Media-Kanälen. Erst kürzlich besuchte sie mit ihren Töchtern ein Konzert von Sabrina Carpenter (25) in Los Angeles und verewigte den Abend in einer Reihe von Schnappschüssen auf Instagram. Solche Momente zeigen, dass die Schauspielerin, trotz aller Mode-Diskussionen, eine enge und fröhliche Beziehung zu ihren Kindern pflegt, die vor allem auf gemeinsamen Erlebnissen basiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrer Familie, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin, mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige