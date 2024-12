Victoria und David Beckham glänzen bei royalem Staatsbankett

David (49) und Victoria Beckham (50) haben überraschend an einem glanzvollen Staatsbankett im Buckingham-Palast teilgenommen. Am Dienstagabend erschienen der ehemalige Fußballstar und die Designerin Hand in Hand, um gemeinsam mit König Charles (76), Königin Camilla (77) und weiteren hochrangigen Gästen den Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani und seine Ehefrau, Scheicha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, zu begrüßen. Ihr Erscheinen sei laut Telegraph bis zum Beginn der Veranstaltung nicht angekündigt gewesen und habe für viel Aufmerksamkeit unter den Anwesenden gesorgt.

Während des Banketts hieß der britische Regent seine Gäste herzlich willkommen und betonte die tiefgreifenden, persönlichen und historischen Verbindungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Katar. David saß während des Dinners neben Nasser Al-Khelaifi, dem Präsidenten des Fußballklubs Paris Saint-Germain, und Kemi Badenoch. Victoria, elegant in einer dunklen, bodenlangen Abendrobe gekleidet und mit zu einem Pferdeschwanz zurückgebundenem Haar, hatte gegenüber ihrem Ehemann Platz genommen. Die Anwesenheit des Paares unterstreicht Davids Rolle als Botschafter für die Stiftung des Königs und seine langjährige Beziehung zur königlichen Familie.

Das ehemalige Spice Girl und der Sportler haben in der Vergangenheit bereits an mehreren bedeutenden royalen Ereignissen teilgenommen – darunter die Hochzeiten von Prinz William (42) und Prinz Harry (40). David war 2003 mit dem Orden des Britischen Empire ausgezeichnet worden und hat sich seither immer wieder für wohltätige Zwecke engagiert. Zuletzt hatte er gemeinsam mit William den RAF-Stützpunkt Northolt besucht, um einen neuen Hubschrauber zu besichtigen, welcher der Londoner Luftambulanz gespendet worden war.

Getty Images Königin Camilla, der Emir von Katar, König Charles und die Ehefrau des Scheichs

Getty Images Prinz William und David Beckham, London Air Ambulance Charity, Oktober 2024, Ruislip, England

