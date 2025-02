Blake Lively und Ryan trotzen Krise mit glamourösem Auftritt

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) sind am vergangenen Sonntag erstmals seit Beginn ihres öffentlichkeitswirksamen Rechtsstreits mit Justin Baldoni (41) wieder gemeinsam auf dem roten Teppich erschienen. Das Hollywood-Powerpaar besuchte das Saturday Night Live-Event "SNL50: The Anniversary Special" in New York City. Blake trug ein silbernes Kleid mit tief eingeschnittenem Dekolleté und floralen Applikationen, während Ryan in einem klassischen Smoking mit Blumenanstecker glänzte. Das Event zog zahlreiche Stars an, darunter Amy Poehler (53), Emma Stone (36), Will Ferrell (57) und Tina Fey (54).

Der Auftritt des Paares kommt zu einer Zeit, in der sich beide mitten in einem aufsehenerregenden Rechtsstreit befinden. Blake hatte ihren ehemaligen Filmpartner und Regisseur von "It Ends With Us" im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung sowie einer angeblich von ihm orchestrierten Hetzkampagne verklagt. Justin wiederum bestritt die Vorwürfe und reichte im Januar eine 400-Millionen-Dollar-Gegenklage wegen angeblicher Verleumdung und Erpressung gegen Blake, Ryan und deren PR-Team ein. Das Gerichtsverfahren soll im März 2026 beginnen.

Blake und Ryan sind seit 2012 verheiratet und gelten trotz der aktuellen Turbulenzen als eines der stabilsten Paare der Filmbranche. Gemeinsam ziehen sie vier Kinder groß und stehen regelmäßig für Gleichberechtigung und Frauenrechte ein. Blake, die vor allem durch ihre Rolle in der Serie Gossip Girl bekannt wurde, setzt sich seit Jahren für Sicherheit und Respekt am Arbeitsplatz ein. Ryan, der als Schauspieler und auch als Produzent erfolgreich ist, bezieht ebenfalls häufig Stellung zu gesellschaftlichen Themen. Ihr gemeinsamer Auftritt während des SNL-Jubiläums zeigt, dass sie auch in schwierigen Zeiten geschlossen auftreten können.

Anzeige Anzeige

MEGA / FS / MPI / Capital Pictures Justin Baldoni, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, "SNL"-Jubiläum im Februar 2025

Anzeige Anzeige