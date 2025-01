Kylie Jenner unterstützt Timothée Chalamet bei SNL-Auftritt

Timothée Chalamet (29) hat am vergangenen Samstag als Gastgeber das Publikum von Saturday Night Live begeistert. Unterstützt wurde der Schauspieler dabei von seiner Freundin Kylie Jenner (27), die gemeinsam mit ihm in einem luxuriösen Elektro-Jeep beim Veranstaltungsort in New York City ankam. Nach der Show feierten die beiden bei einer Afterparty im The-Pool-Restaurant in Manhattan, wo Kylie auf Fotos von DeuxMoi mit einer schwarzen Felljacke und Sonnenbrille auffiel, während Timothée sportlich in einer Yankees-Jacke und Schal erschien.

Der Abend war ein besonderer Meilenstein für den 29-Jährigen, da es nicht nur seine dritte SNL-Moderation, sondern auch sein Debüt als musikalischer Gast war. In seiner Eröffnungsnummer interpretierte er Stücke von Bob Dylan (83), darunter "Tomorrow Is a Long Time". Für seine Darstellung des Musikers in dem Biopic "A Complete Unknown" wird Timothée nicht nur von Fans, sondern auch von der Filmbranche gefeiert. Er war für einen Golden Globe nominiert und hat die Chance, bei den im März stattfindenden Oscars einen Preis als bester Schauspieler zu gewinnen.

Die Liebesgeschichte des Wonka-Darstellers und der The Kardashians-Bekanntheit begann im Frühjahr 2023, als sie erstmals zusammen gesehen wurden. Öffentlich bestätigt wurde ihre Beziehung jedoch erst bei Beyoncés (43) "Renaissance World Tour" im September desselben Jahres, bei der sie öffentlich miteinander rumknutschten. Im Laufe der Zeit soll Timothée nicht nur Kylies Kinder Stormi und Aire kennengelernt, sondern auch die Herzen ihrer berühmten Familienmitglieder erobert haben. Wie Insider gegenüber People preisgaben, sei Kylie "unglaublich glücklich" mit ihm und sei "noch nie zuvor so verliebt" gewesen. Die Unternehmerin und der Hollywoodstar halten ihre Romanze so privat wie möglich.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Januar 2025

