Lady Gaga und Shane Gillis werden im März SNL moderieren

Shane Gillis und Lady Gaga (38) kehren auf die legendäre Bühne von Saturday Night Live zurück. Während Comedian Shane laut Deadline am 1. März die Moderation übernimmt und von der Sängerin Tate McRae (21) als musikalischer Gast begleitet wird, wird Lady Gaga eine Woche später, am 8. März, gleich doppelt aktiv: Sie moderiert nicht nur die Show, sondern performt auch Musik aus ihrem neuen Album "Mayhem", das einen Tag zuvor erscheint. Sowohl Shane als auch die Oscar-Preisträgerin Lady Gaga sind keine Unbekannten für die NBC-Show und waren bereits mehrfach in unterschiedlichen Rollen involviert.

Shane wurde einst als festes Mitglied für die 45. Staffel der Show engagiert, jedoch vor seinem Debüt nach Kontroversen um frühere rassistische und homophobe Kommentare entlassen. Trotz alledem wurde er letztes Jahr eingeladen, als Moderator zurückzukehren – was nicht ohne Kritik blieb. Lady Gaga hingegen ist ein bekanntes und beliebtes Gesicht bei "SNL". Neben mehreren Auftritten als musikalischer Gast führte die Sängerin bereits 2013 durch die Show und war zuletzt Teil der großen Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum, wo sie unter anderem eine ikonische Nummer mit Andy Samberg (46) performte.

Während Shane mittlerweile durch sein Comedy-Engagement bei Netflix und seinen Podcast Erfolge feiert, ist Lady Gaga vor allem für ihren Facettenreichtum bekannt. Die Sängerin begeistert nicht nur durch ihre Musik, sondern auch mit ihrer Schauspielkarriere und ihrem außergewöhnlichen Stil. Mit ihrem neuen Album "Mayhem", das unter anderem Kollaborationen mit Bruno Mars (39) und Gesaffelstein umfasst, möchte sie ein weiteres Mal die Charts erobern. Ihr siebtes Studioalbum umfasst Songs wie "Disease" und "Abracadabra".

Getty Images Shane Gillis bei "OnSight: A Late-Night Therapy Show for Comics" in New York

Getty Images Lady Gaga beim Saturday Night Live Jubiläumsspecial in New York

