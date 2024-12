Bob Dylan äußert sich zu seinem Biopic mit Timothée Chalamet

Bob Dylan (83) hat sich zum Kinofilm über sein Leben geäußert und zeigt sich dabei begeistert von Timothée Chalamet (28), der die Legende in "A Complete Unknown" verkörpert. Der 83-jährige Musiker teilte auf der Plattform X mit, dass er Timothée für einen brillanten Schauspieler halte. "Ich bin sicher, er wird vollkommen überzeugend als Ich sein. Oder als jüngeres Ich. Oder irgendein anderes Ich", schrieb Bob. Der Film unter der Regie von James Mangold (60) soll am 25. Dezember in die Kinos kommen.

"A Complete Unknown" basiert auf dem Buch "Dylan Goes Electric" von Elijah Wald aus dem Jahr 2015. Bob empfiehlt das Werk als eine fantastische Nacherzählung der Ereignisse der frühen 60er Jahre, die zu seinem umstrittenen Auftritt beim Newport Folk Festival führten. Dort änderte er den Stil der Musikrichtung und wurde dafür ausgebuht. "Nachdem ihr den Film gesehen habt, lest das Buch", rät er seinen Fans. Neben Timothée sind auch Elle Fanning (26), Monica Barbaro (34) und Edward Norton (55) Teil des Casts. Elle spielt eine Figur, die auf Bobs damaliger Freundin und Muse Suze Rotolo basiert. Der Film erzählt Bobs Aufstieg in der Musikszene und die entscheidenden Momente seiner Karriere nach.

Auch Timothée äußerte sich kürzlich bei den Gotham Awards zu seiner Vorbereitung auf die Rolle des legendären Musikers. "Mich in die Welt von Bob Dylan zu vertiefen, war die größte Bildung, die ein junger Künstler erhalten kann", sagte der 28-Jährige in seiner Dankesrede. Auch Elle zeigte sich beeindruckt von seiner Darstellung und bezeichnete seine Performance als "außergewöhnlich". Die beiden Schauspieler haben während der Dreharbeiten eng zusammengearbeitet und eine tiefe Wertschätzung füreinander entwickelt.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Bob Dylan, Sänger

