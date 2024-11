Timothée Chalamet könnte 2025 jüngster Oscar-Gewinner werden

Timothée Chalamet (28) könnte bei der Oscar-Verleihung im kommenden Jahr Geschichte schreiben. Der Schauspieler wird für seine beeindruckende Darstellung in dem Bob-Dylan-Biopic "A Complete Unknown" als heißer Anwärter auf den Oscar für den besten Hauptdarsteller gehandelt. Branchenexperten und Kritiker sind sich einig, dass Timothée mit seiner Performance die Messlatte hochgelegt hat. Sollte er tatsächlich gewinnen, wäre er der jüngste Schauspieler aller Zeiten, der die begehrte Auszeichnung in dieser Kategorie entgegennimmt. Bereits 2017 sorgte er für Aufsehen, als er für seine Rolle in "Call Me by Your Name" als einer der jüngsten Nominierten überhaupt in dieser Kategorie ins Rennen ging.

Variety hat kürzlich seine Prognosen für die Oscars 2025 veröffentlicht und sieht Timothée klar an der Spitze. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" sagen sie einen Sieg für ihn voraus, wobei er gegen namhafte Konkurrenten wie Adrien Brody ("The Brutalist"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Ralph Fiennes ("Conclave") und Paul Mescal ("Gladiator II") antritt. Interessanterweise hält Adrien derzeit den Rekord als jüngster Gewinner dieser Auszeichnung: Er erhielt den Oscar im Alter von 29 Jahren für seine Rolle in "Der Pianist". Neben der möglichen Auszeichnung für Timothée wird "A Complete Unknown" auch in den Kategorien "Bester Film", "Beste Nebendarstellerin", "Bestes Produktionsdesign", "Bestes Kostümdesign" und "Bester Ton" als aussichtsreicher Kandidat gehandelt.

Mit "Dune 2" hat Timothée allerdings noch ein weiteres großes Projekt bei den Oscars am Start. Auch dieser Film ist laut Variety ein heißer Anwärter auf mehrere Oscars. Obwohl keine Darsteller aus "Dune 2" als Favoriten für individuelle Nominierungen gelten, wird der Film voraussichtlich in den technischen Kategorien stark abschneiden und könnte den Oscar für "Bestes Make-up und Hairstyling" gewinnen.

Eric Kowalsky / MEGA Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Timothée Chalamet bei der Weltpremiere von "Wonka"

