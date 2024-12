Das hält Frauke Ludowig von Tochter Neles gewagtem Outfit

Da lässt aber jemand tief blicken! Nele Ludowig Roeffen zieht beim glamourösen "Mon Chéri Barbara Tag" alle Blicke auf sich, als sie in einem schwarzen Hosenanzug mit XXL-Ausschnitt erscheint – ganz ohne etwas darunter zu tragen. Mama Frauke Ludowig (60) dagegen wählt ein hochgeschlossenes, goldenes Kleid. Doch was hält die RTL-Ikone eigentlich vom freizügigen Look ihrer Tochter? "Hui!" war Fraukes erste spontane Reaktion, wie Nele schmunzelnd verrät. Und damit war das Thema dann auch schon erledigt. "Ich hatte keine andere Option. Musste jetzt passen. Hat gepasst", erklärt die Studentin ganz pragmatisch.

Unter ihrem Blazer setzte Nele auf nichts als doppelseitiges Klebeband. "Also, ich erzähle es euch jetzt. Aber ihr dürft es niemandem sagen. Ich musste es mit doppelseitigem Klebeband aus dem Drogeriemarkt festmachen", kichert sie. Frauke zeigt sich im Interview tiefenentspannt. "Mit mir ist natürlich nichts abgesprochen, aber sie darf es", witzelt sie. Frauke ist der Meinung, dass ihre Tochter den Look ruhig tragen kann – schließlich sei sie jung. "Wenn nicht jetzt, wann dann?", stellt die Moderatorin fest.

Auch wenn Frauke beim gewagten Outfit ihrer Tochter gelassen bleibt, gibt es doch ein Thema, das bei der 60-Jährigen einen kleinen Nerv trifft: Neles Vorliebe für Mamas Garderobe. Die schwarze Designerhandtasche, die Nele bei der Veranstaltung trägt, stammt nämlich aus Fraukes Sammlung. "Wenn sie genervt ist, verstehe ich das auch", gibt die Influencerin im Gespräch zu. Mit einem Augenzwinkern berichtet sie weiter: "Ich nehme ganz oft Sachen von ihr und gebe die dann einfach nicht wieder. Dann tue ich so, als wüsste ich nicht, wo sie sind." Ihre berühmte Mutter scheint den charmanten Kleiderschrankklau aber mit Humor zu nehmen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nelelud Nele und Frauke Ludowig im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Frauke Ludowig mit Tochter Nele, im November 2023

Anzeige Anzeige