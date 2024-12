Nach Richards Tod: Das ist Christina Lugners Weihnachtsplan

Christina Lugner (59) plant, die Weihnachtstage dieses Jahr auf besondere Weise zu verbringen. Nach der Trennung von Öl-Millionär Ernst Prost im Sommer und dem Verlust ihres Ex-Mannes Richard Lugner (†91) steht ihr ein emotionales Fest bevor. Im Gespräch mit oe24 verrät die Society-Lady ihre Pläne für die Feiertage: "Ich fahre zur Weihnachtsfeier unserer Hafenratten, anschließend machen wir einen Ausflug nach Venedig."

Nach den Feiertagen wollen Christina und ihre Tochter Jacqueline Lugner zum Skifahren nach Kitzbühel und anschließend nach Teneriffa fliegen. Nach dem Tod von Richard werden sie die gemeinsame Tradition, die Feiertage auf den Malediven zu verbringen, nicht fortführen. Auch über ihre Vorsätze fürs neue Jahr plaudert sie mit dem Magazin. "Eine Verlobung", verkündet sie, doch ergänzt lachend: "Dafür müsste ich aber erst einmal einen Mann finden." Für Christina seien aber Freunde und ein stabiles Umfeld das Wichtigste. "Ich brauche wirklich keinen Mann. Ich bin glücklich", versichert sie.

Auch für Simone, die sechste und letzte Ehefrau des verstorbenen Baulöwen, wird es das erste Weihnachten ohne ihn. Gegenüber oe24 hat auch sie verraten, was sie für die Feiertage plant: "Es wird vermutlich so werden wie früher auch. Unsere Familien kommen alle nicht an einem Tisch zusammen. Das hat verschiedene Gründe." Trotz allem wünsche sich die ehemalige Hornbach-Mitarbeiterin sehnlichst ein friedliches Fest, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt.

Action Press / Starpix / picturedesk.com Christina "Mausi" Lugner

Instagram / simone_lugner Richard und Simone Lugner

