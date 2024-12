Realitystar Serkan Yavuz schwärmt von seiner Ehe mit Samira

Serkan Yavuz (31) und seine Ehefrau Samira (31) lernten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und verliebten sich ineinander. Mittlerweile sind die beiden sogar Eltern von zwei Töchtern. Wie glücklich der Reality-TV-Star mit seiner Liebsten ist, macht er jetzt auf Instagram deutlich. Serkan verrät, dass er wirklich jeden Tag mit seiner Frau genieße. "Ich habe richtig Spaß in meiner Ehe mit Samira, weil wir fetzen uns, wir lieben uns, wir hassen uns und versöhnen uns, aber alles bleibt immer spannend. Ich weiß, dass ich mit ihr alles erreichen kann", schwärmt er.

Auch zum dritten Jahrestag im August ließ Serkan sich nicht lumpen und machte seiner Samira ein teures Geschenk: Sichtlich aufgeregt überreichte der Influencer der Mutter seiner Kinder eine Designertasche, von der sie offenbar schon seit Monaten träumte. "Siehst du, ich denke mit und höre dir zu", betonte Serkan stolz. Seine Liebste war im siebten Himmel und freute sich: "Wow, ist die schön."

Aber auch bei dem Traumpaar läuft es nicht immer rund: Im Februar zog Serkan nach einem heftigen Streit sogar aus dem gemeinsamen Zuhause aus. Nach einem Abend mit Freunden habe die damals schwangere Content Creatorin gedacht, ihr Mann wolle noch in einen Club. Samira habe sich dabei ausgeschlossen gefühlt – das Paar schwieg sich daraufhin zwei Tage lang an. "Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste raus", gestand Serkan in dem gemeinsamen Podcast "Badass Reality – mit Samira und Serkan". Nach einer Aussprache hat sich das Ehepaar aber wieder zusammengerauft. "Wenn man richtig geredet hat, ist es auch wieder gut. Dann muss man nicht alles über Bord werfen", erklärte der 31-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige