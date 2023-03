"Wunderbar": Seal schwärmt von Adoptivtochter Leni Klum!

Leni Klum (18) ist Seals (60) ganzer Stolz! Nur selten spricht der Sänger offen über sein Privatleben. Doch wenn es um seine Adoptivtochter Leni geht, kommt der "Kiss from a Rose"-Interpret immer wieder mächtig ins Schwärmen. Bereits im Oktober 2021 hatte er in einem Interview erzählt, wie eng die Bindung zu dem Model ist. Jetzt verriet Seal, wie stolz er auf Tochter Lenis Entwicklung ist.

"Ich bin so stolz auf alles, was Leni geleistet hat", schwärmte der 60-Jährige im Interview mit E! News. Doch auch ihre persönliche Entwicklung mache den vierfachen Vater stolz. "Sie geht mit dieser Art von Bescheidenheit durchs Leben, die es ihr erlaubt, sich so anmutig durch alles zu bewegen, und sie hat ein angeborenes Verständnis für Menschen im Allgemeinen und für die Gefühle der Menschen", fuhr Seal fort.

Doch von wem hat die 18-Jährige diese Eigenschaften? "Ich würde gerne glauben, dass wir als Eltern – ihre Mutter und ich – ihr etwas davon eingeflößt haben. Aber in meinen Augen kann sie nichts falsch machen und sie ist ganz wunderbar", erklärte der Musiker in dem Gespräch.

ImagePressAgency Leni Klum mit ihrem Adoptivvater Seal

SIPA PRESS / ActionPress Seal Samuel und seine Adoptivtochter Leni Klum, Januar 2023

Getty Images Leni Klum mit ihrem Vater Seal im Oktober 2021 in Los Angeles

