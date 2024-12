So sehr macht Ariana Grande Beauty-Kritik zu schaffen

Ariana Grande (31) hat in einem YouTube-Interview mit der französischen Journalistin und Influencerin "Crazy Sally" emotional darüber gesprochen, wie sie mit dem Druck von Schönheitsstandards und Kritik an ihrem Aussehen umgeht. Während der Presse-Tour für den Film "Wicked" sah sich die Sängerin und Schauspielerin mit Kommentaren zu ihrem vermeintlichen Gewichtsverlust und Spekulationen über ihre mentale Gesundheit konfrontiert. Ariana erklärte, dass sie jede Variante der Kritik gehört habe und es schwer sei, sich vor diesem ständigen "Lärm" zu schützen.

Unter Tränen erzählte sie in dem Video: "Ich stehe seit ich 16 oder 17 bin in der Öffentlichkeit, als wäre ich ein Exemplar in einer Petrischale. Ich habe alles gehört, was falsch an mir sein soll. Und wenn man es dann behebt, ist es aus anderen Gründen wieder falsch." Ariana betonte, dass es in der heutigen Gesellschaft eine unangebrachte Gewohnheit geworden sei, über das Aussehen anderer zu urteilen. "Von dem, was man trägt, über den Körper bis zum Gesicht – niemand hat das Recht, etwas zu sagen", fügte sie hinzu. Sie sei dankbar für ihr Unterstützungssystem, das ihr helfe zu wissen und zu vertrauen, dass sie schön ist.

Ariana Grande ist seit ihrer Jugend im Rampenlicht und kennt den öffentlichen Druck nur zu gut. Bereits als Teenager wurde sie durch die Nickelodeon-Serie "Victorious" bekannt, bevor sie eine erfolgreiche Musikkarriere startete. Mit Songs wie "we can't be friends?", "7 rings" oder auch "Positions" sang sie sich in die Herzen zahlreicher Fans. Im Moment ist sie als Glinda in der Verfilmung des Musicals "Wicked" im Kino zu sehen.

Getty Images Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in Mexico City

ActionPress Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked" im November 2024

