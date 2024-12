Tom und Bill witzeln über Thomas Gottschalk nach Podcast-Aus

Tom (35) und Bill Kaulitz (35) nehmen in ihrem Podcast kein Blatt vor den Mund. In der aktuellen Folge von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" lassen sie ihre Fehde mit Thomas Gottschalk (74) wieder aufleben. Das abrupte Ende von "Die Supernasen", dem Podcast-Projekt des Entertainers, nennt der Tokio-Hotel-Frontmann "eine schöne Nachricht". Tom schießt noch hinterher: "Ich glaube, die meisten Leute wissen jetzt gar nicht, was das ist. Das ist ein Podcast." Die Brüder bezweifeln, dass der einstige Wetten, dass..?-Host und Mike Krüger (72) aus freien Stücken aufhören. "Natürlich haben sie den ganz freiwillig beendet. Das liegt nicht daran, dass den keiner hört", scherzt Bill in einem ironischen Tonfall.

Es wurde nie offiziell mitgeteilt, warum Thomas' Podcast eingestellt wird. Allerdings kommt das Ende nach einem weiteren Skandal um den Lockenkopf. In der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" hatte er sich vor laufenden Kameras gesagt: "Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht." Diese Aussage war von vielen Zuschauern als abfällig aufgefasst worden und hatte zu einem Shitstorm im Netz geführt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kaulitz-Zwillinge mit dem 74-Jährigen aneinandergeraten. Im Sommer hatten Thomas und Mike in "Die Supernasen" über die Arbeitsmoral der Musiker geschimpft: "Da beschweren die sich und sind völlig fertig, dass sie fünf Monate auf Tournee waren und völlig kaputt nach Hause kommen." Der Kabarettist habe selbst einiges an Konzerterfahrung und könne die Müdigkeit der "Schrei"-Interpreten nicht nachvollziehen. "Wir haben 120 Konzerte am Stück gefahren, dann hatten wir zwei Tage frei und dann haben wir noch mal 80 Konzerte gemacht", brüstete sich Mike damals.

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

Getty Images Comedian Mike Krüger

