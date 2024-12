Bei Mariah Careys Weihnachtskonzert bricht Schlägerei aus

Mariah Carey (55) erlebte bei einem ihrer jüngsten Weihnachtskonzerte eine unerwartete Überraschung, als während ihres Auftritts zu "All I Want for Christmas Is You" im Publikum eine Schlägerei ausbrach. Wie auf mehreren Videos, die jetzt auf X kursieren, zu sehen ist, geriet die Situation außer Kontrolle, als sich zwei weibliche Fans in die Haare bekamen. Eine der Frauen schubste die andere unvermittelt von hinten, was die angespannte Atmosphäre noch verschärfte. Die Geschubste ließ dies nicht auf sich sitzen und warf ihr Getränk auf die Angreiferin, wodurch das Chaos entfesselt wurde.

Der zunächst verbale Konflikt eskalierte schnell zu einem handfesten Tumult, als auch männliche Begleiter der Frauen sich einmischten. Ein Mann, offenbar ein Freund oder Partner der geschubsten Frau, stürmte auf die andere Konzertbesucherin zu, schrie sie wütend an und versuchte, sie anzugreifen. Andere Konzertbesucher griffen ein, um die Situation zu entschärfen, doch die Lage geriet außer Kontrolle, als weitere Männer in die Auseinandersetzung hineingezogen wurden. Inmitten des Tumults rief ein besorgter Zuschauer: "Wo ist denn die verdammte Security?" Trotz des Chaos im Publikum schien Mariah den Vorfall nicht zu bemerken und setzte ihre Performance unbeirrt fort. Bislang äußerte sich die Sängerin nicht zu dem Vorfall.

Mariah, die seit über drei Jahrzehnten im Rampenlicht steht, ist für ihre Professionalität und ihr Engagement für ihre Fans bekannt. Oft liebevoll als "Queen of Christmas" bezeichnet, hat sie mit "All I Want for Christmas Is You" einen Weihnachtshit geschaffen, der Generationen verbindet. Außerdem schafft sie es mit dem beliebten Lied Jahr für Jahr in die Charts – und das, obwohl sie die Single bereits 1994 auf den Markt gebracht hat.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2023

ZUMAPRESS.com / MEGA Mariah Carey in São Paulo, Brasilien, September 2024

