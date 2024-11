Maura Higgins ist schwer verliebt: Ihre Freunde sorgen sich

Maura Higgins (33) und Pete Wicks (36), beide bekannt aus dem Reality-TV, haben ihre Romanze laut dem Mirror bestätigt, nachdem sie in den Straßen von London beim Austausch von Zärtlichkeiten gesehen wurden. Bereits Anfang August tauchten Gerüchte auf, als die beiden bei einem Londoner Hotspot gesichtet wurden, und Beobachter behaupteten, sie hätten einen leidenschaftlichen Kuss geteilt. In einem Gespräch mit dem Dating-Experten Paul Brunson äußerte Maura: "Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Ich verehre ihn, er ist fantastisch." Trotz der glücklichen Entwicklung bleibt die Sorge ihrer Freunde bestehen, dass Maura erneut enttäuscht werden könne.

Während die Beziehung der beiden Stars auf den ersten Blick harmonisch erscheint, äußern Freunde der Reality-Persönlichkeit Besorgnis. "Mauras Freunde freuen sich so für sie, sind aber auch besorgt", verriet ein Insider. Diese Sorge rührt von Mauras turbulenter romantischer Vergangenheit her, die durch gescheiterte Beziehungen zu Curtis Pritchard (28), Chris Taylor und Giovanni Pernice (34) geprägt ist. "Ihr wurde in der Vergangenheit das Herz gebrochen und sie befürchten, dass das noch einmal passieren könnte", so der Insider über die Gedanken der Freunde zu dem Thema. Besonders besorgt seien sie wegen Petes Bad-Boy-Image und seiner Vergangenheit mit anderen Realitystars wie Chloe Sims (43), Megan Barton Hanson (30) und Megan McKenna (32).

Maura wurde erstmals durch ihre Teilnahme an "Love Island" im Jahr 2019 bekannt und hat sich seitdem als eine selbstbewusste und zielstrebige Persönlichkeit im Showbusiness etabliert. Ihre potenzielle Teilnahme an "I'm A Celeb" könnte neue Karrierewege eröffnen - eine Aussicht, die durch ihre Beziehung zu Pete nur weiter gestärkt werden könnte. Trotz der Sorgen ihrer Freunde glaubt Maura an eine gemeinsame Zukunft mit Pete: "Er sagt, er wolle auf mich aufpassen", verriet sie. Pete wiederum sprach mit The Times offen über seinen Wunsch nach einer stabilen Beziehung und einer Familie, was hoffen lässt, dass diese Romanze anders verlaufen könnte als seine bisherigen Beziehungen.

Instagram / maurahiggins Maura Higgins, "Love Island"-UK-Bekanntheit

Getty Images Pete Wicks, Realitystar

