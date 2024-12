Chiara und Patrick fummeln in der "Love Island VIP"-Suite

Bei Love Island VIP geht es heiß her: Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) wird die Ehre zuteil, eine Nacht in der Private Suite zu verbringen, statt wie sonst mit den übrigen Kandidaten im Schlafsaal zu nächtigen. "Dir ist bewusst, dass wir hier die ganze Nacht machen können, was wir wollen, oder?", meint das Ex-Bachelor-Girl begeistert. Das lässt sich Patrick nicht zweimal sagen: Gemeinsam verschwinden die beiden unter der Bettdecke. "Die körperliche Anziehung ist da – so gesehen, konnten wir dann die Finger nicht voneinander lassen und haben ordentlich gefummelt", berichtet der Schauspieler am nächsten Morgen. Zu mehr sei es zwar nicht gekommen, dennoch bestätigt Patrick, die gemeinsame Nacht sei "erste Sahne" gewesen.

Zuvor gab es für Chiara jedoch noch eine kleine Strip-Show – immerhin ist ihr Liebster ein Tänzer bei den SixxPaxx. "Ist das denn FSK-18, was du hier gleich vorhast?", hakt die Reality-TV-Bekanntheit nach. Dafür hat Patrick nur ein müdes Lächeln übrig. "Chiara hat es auf jeden Fall verdient, dass es eine kleine Showeinlage gibt", findet Patrick. Dann legt er so richtig los. Zwischenzeitlich muss ein Beistelltisch dran glauben, den der Stripper mit einem leidenschaftlichen Gürtelschlag aus Versehen umkippt. "Bitte, wir müssen das RTL+-Abo meiner Eltern sperren", flüstert Chiara peinlich berührt – dann gefällt ihr die Show allerdings augenscheinlich gut. Die beiden Turteltauben knutschen hemmungslos auf der Couch herum.

Vor Chiara und Patrick brachten schon Yasin Mohamed (33) und Sophie Imelmann (28) die Private Suite in Schwingungen. Doch mehr als eine heiße Fummelei lief auch bei diesem Pärchen nicht. Im Promiflash-Interview erklärt die Köln 50667-Bekanntheit, woran das lag. "Mir war nicht bewusst, wie viel letztendlich gezeigt wird. Ich bin eben noch völlig neu in der ganzen Reality-Welt. Aber miteinander zu schlafen, würde definitiv meine Grenze überschreiten", stellt Sophie klar und meint: "Yasin ist da wohl etwas lockerer drauf als ich."

"Love Island VIP" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

