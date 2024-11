Heavy Metal bei "The Voice": Kandidatin bekommt große Angst

The Voice of Germany ist immer für eine Überraschung gut. Am Freitagabend sorgte ein Auftritt sogar für Angstschweiß – und zwar bei Kandidatin Kadischa. Ganz zum Schluss sang ihr Konkurrent Chris Chalmer eine knallharte Heavy-Metal-Performance. Seine Hardrock-Version von "Blue (Da Ba Dee)" verschreckte Kadischa so sehr, dass sie gar nicht richtig hingucken konnte. "Ich habe Angst davor", meinte sie entsetzt und hielt sich die Ohren zu. Das fällt auch Moderator Thore Schölermann (40) auf. Er schimpft mit Chris und seinem Coach Samu Haber (48): "Das wolltest du so, oder? Samu, was hast du dir dabei gedacht?"

Bei seinem Auftritt schreckte Chris vor nichts zurück. Nicht nur, dass er den Text ins Mikrofon grölte – er sprang auch wie aufgezogen auf der Bühne umher. Coach Samu ließ sich vor Begeisterung mitreißen. Als das Nachwuchstalent auf dem Stuhl des Finnen stand, versohlte dieser ihm das Hinterteil. So viel Begeisterung ist aber offenbar ansteckend. Auch Coach Kamrad ist angetan, und als es um die Entscheidung zwischen Kadischa und Chris geht, betont er, dass es cool und vor allem divers wäre, einen Metaller dabei zu haben. Doch heute hatten nicht die Coaches das Zepter in der Hand, sondern 99 ehemalige Kandidaten. Und die entschieden sich für Kadischa.

In der diesjährigen "The Voice"-Staffel war schon so einiges los. Sogar ein kleiner Skandal war dabei. Für den sorgte Sänger Mark Forster (41). Der saß nämlich auf dem Stuhl, auf dem im vergangenen Jahr noch Giovanni Zarrella (46) saß. Grund genug, ein wenig gegen den Italiener zu sticheln. Der Sender Sat.1 ließ das aber nicht durchgehen. Laut Bild sollen die bösen Witze hinter den Kulissen für Ärger gesorgt haben, sodass sie aus der Folge, die im Stream abrufbar ist, entfernt wurden.

