Gisele Bündchen feiert Tochter Vivians zwölften Geburtstag

Gisele Bündchen (44) hat Grund zum Feiern – ihre Tochter Vivian (12) ist zwölf Jahre alt geworden! In ihrer aktuellen Instagram-Story teilte das Model eine Reihe süßer Schnappschüsse mit dem Geburtstagskind. Darauf sieht man das Mutter-Tochter-Duo am Strand, auf einem Ausritt in den Sonnenuntergang und Arm in Arm vor einer traumhaften Strandkulisse. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Sonnenschein", gratulierte Gisele unter dem ersten Foto. Unter Bild Nummer zwei schwärmte sie weiter: "Du bist die beste Tochter, die sich eine Mutter wünschen kann, und ich bin so gesegnet, deine Mama zu sein." Auf dem letzten kommentierte Gisele auf Portugiesisch: "Ich liebe dich sehr!"

Auch Vivians Vater Tom Brady (47) widmete seiner Tochter einen Post auf Instagram. "Alles Gute zum 12. Geburtstag, mein kleines Mädchen. Zu sehen, wie du wächst und deinen Träumen nachjagst, sind die stolzesten Momente in meinem Leben", schrieb der Sportler und fügte hinzu: "Deine Liebe, dein Mitgefühl und deine Freude erfüllen jeden Raum, in dem du bist, und werden deinen Daddy immer zum Lächeln bringen. Du erhellst mein Leben!"

Gisele und Tom waren über 13 Jahre verheiratet. 2022 haben sich die beiden scheiden lassen. Mit dem NFL-Spieler bekam der ehemalige Victoria's Secret-Engel zwei Kinder – Vivian und ihren Bruder Benjamin (14). Die Brasilianerin ist momentan mit ihrem dritten Baby schwanger, das sie mit ihrem neuen Partner Joaquim Valente (35) erwartet.

Instagram / tombrady Tom Brady mit seiner Tochter Vivian in Paris 2024

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

