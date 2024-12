Hätte Chiara Fröhlich bei "Love Island VIP" gern Sex gehabt?

Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) lernten sich bei Love Island VIP kennen. Bei einem romantischen Date in der Privatesuite kamen sich die beiden dann auch körperlich näher. Zwar hatten die Realitystars keinen Sex, doch der ehemalige SixxPaxx-Stripper war der Meinung, Chiara wäre zu mehr als nur Fummeln bereit gewesen. Im Podcast "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" erklärt die Influencerin: "Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Wir haben einen schönen Abend gehabt und die Reize ein bisschen ausgespielt, aber mehr auch nicht. Wir wussten ja, wann Schluss ist." Die Prominent getrennt-Bekanntheit sei also nicht für mehr bereit gewesen.

Chiara betont noch mal: "Wir haben nicht miteinander geschlafen [...] kannst du das bitte bestätigen, Patrick?" Auch der Ex-Flirt von Kate Merlan (37) pflichtet ihr bei und bestätigt, dass sie nur Trockensex gehabt hatten. "Wir haben unsere Kleidung anbehalten", führt Patrick aus, ehe er von Chiara mit einem "Okay, nächste Frage" unterbrochen wird.

Schon als es kurz vor dem Finale in die Privatesuite ging, war Chiara total begeistert: "Dir ist bewusst, dass wir hier die ganze Nacht machen können, was wir wollen, oder?" Nachdem die Bettdecke ordentlich gewackelt hatte, berichtete Patrick am nächsten Morgen: "Die körperliche Anziehung ist da – so gesehen konnten wir dann die Finger nicht voneinander lassen und haben ordentlich gefummelt."

RTLZWEI / ITV Studios Germany Patrick Fabian, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

RTL / René Lohse Chiara Fröhlich, Influencerin

