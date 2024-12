Hat MGK versehentlich das Babygeschlecht von Megan verraten?

Es brodelt in der Gerüchteküche: Könnte Machine Gun Kelly (34) versehentlich das Geschlecht seines Kindes mit Megan Fox (38) enthüllt haben? Im November überraschte das Paar mit der frohen Botschaft, dass die Schauspielerin erneut Nachwuchs erwartet. Megan präsentierte ihren Babybauch stolz in einem sexy Fotoshooting und ließ ihre Fans an der Freude teilhaben. Obwohl das Geschlecht des Babys eigentlich noch ein Geheimnis bleiben sollte, könnte sich MGK, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, nun verplappert haben. "Er hat mehrfach erwähnt, wie sehr er sich einen Jungen wünscht", verrät ein Insider gegenüber Daily Mail. Jetzt mutmaßen seine Freunde: Das war ein versteckter Hinweis.

Für Megan, die mit Ex-Mann Brian Austin Green (51) bereits drei Söhne großzieht, und MGK, der eine 15-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung hat, scheint diese Schwangerschaft ein Neuanfang zu sein. Ihre Beziehung, die seit 2020 von Höhen und Tiefen geprägt ist, habe sich laut der Quelle durch das Baby deutlich stabilisiert. "Diese Schwangerschaft hat Colson wirklich geerdet", betont der Informant. Statt Dramen genieße das Paar jede Sekunde der Vorfreude. Megan gehe es dabei besonders gut: "Sie hat gescherzt, dass sie jetzt quasi ein alter Hase ist", plaudert der Insider weiter.

Die Nachricht von Megans freudiger Erwartung sorgt nicht nur bei dem Paar für Begeisterung – auch ihre Kinder sind voller Vorfreude. Wie die "Jennifers Body"-Bekanntheit kürzlich in einem Interview mit People preisgab, können es ihre drei Söhne kaum erwarten, ein neues Geschwisterchen zu begrüßen: "Die Kids sind alle total aufgeregt über den Familienzuwachs und haben versprochen, mitzuhelfen." Für Megan ist es besonders wichtig, in ihrer Familie Offenheit und Verständnis zu fördern. Bereits 2022 sprach sie über ihre Erziehungsphilosophie und den Wunsch, ihren Sprösslingen Raum zur freien Entfaltung zu geben. "Von klein auf habe ich ihnen beigebracht, dass sie sich so ausdrücken können, wie sie möchten", erklärte sie damals.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards

Instagram / meganfox Schauspielerin Megan Fox im Jahr 2024

