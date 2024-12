Cedric Beidinger hat seinen Job bei der Polizei gekündigt

Ein ganz neues Kapitel beginnt für Cedric Beidinger (31)! Der gebürtige Mainzer ist nicht nur Realitystar und Fitnesscoach, sondern auch Polizist – bis jetzt. Denn Cedric hat seinen Job bei der Polizei aufgegeben. Jahrelang sei es sein Traumberuf gewesen, doch jetzt sei es Zeit für etwas Neues. Im Interview mit Promiflash erklärt Cedric: "Ich habe meinen Job gekündigt, da ich mich langfristig, privat wie beruflich, für einen anderen Job entschieden habe, der besser zu mir und meinen Prioritäten passt."

Im Gespräch mit Promiflash gesteht der 31-Jährige, dass er dennoch gelegentlich über seine Zeit bei der Polizei nachdenkt und sich fragt, wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn er geblieben wäre. Doch er glaubt fest daran, dass man seine Entscheidungen nicht bereuen sollte. Für Cedric steht fest, dass es wichtiger ist, im Hier und Jetzt zu leben und sich nicht von vergangenen Entscheidungen ablenken zu lassen. "Ich weiß, aus welchen Gründen ich gekündigt habe und dass die Entscheidung mich langfristig glücklicher machen wird", betont der Ex-Big Brother-Gewinner.

Der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat konzentriert sich jetzt auf seine neuen beruflichen Ziele – aber wohl auch auf sein Privatleben, denn er und seine Freundin Eliza Klenner wollen mithilfe von künstlicher Befruchtung ein Kind bekommen. Die zwei stehen allerdings noch ganz am Anfang ihrer Reise und müssen noch viele Termine wahrnehmen, erklärten sie gegenüber Promiflash: "Die nächsten Schritte sind, in Kontakt zu treten mit einer Klinik und uns beraten zu lassen. Dann werden wir auf Hormone eingestellt und warten darauf, uns bei der Klinik persönlich vorzustellen und unseren Wunsch eines Babys zu erfüllen."

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger im Dezember 2023

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger

