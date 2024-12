Mariah Carey verteidigt ihr Spotify-Video gegen KI-Vorwürfe

Mariah Carey (55) sorgte mitten in der Vorweihnachtszeit für eine große Diskussion im Netz. Vor einigen Tagen widmete die Sängerin ihren Fans eine Videobotschaft auf Spotify, mit der sie sich für deren Unterstützung bedankte. "Dieses Jahr feiern wir das 30-jährige Jubiläum meines Albums 'Merry Christmas'", erklärte sie und verkündete, bald neue Musik mit ihren Zuhörern zu teilen. Mariahs Fans konnten sich allerdings nicht auf die eigentlich freudige Nachricht konzentrieren, denn einige bemerkten, dass mit dem Clip irgendetwas nicht zu stimmen scheint. Sie werfen der "All I Want for Christmas Is You"-Interpretin vor, eine künstliche Intelligenz zur Videoerstellung verwendet zu haben.

Die 55-Jährige wehrte sich gegen die Unterstellung und antwortete mit einem Post auf X: "Schlechtes Licht und ein roter Lippenstift lassen euch denken, dass dies AI ist? Es gibt einen Grund, warum ich kein Fan von diesen Dingen bin!" Diese Erklärung konnte jedoch nicht alle verwunderten Follower zufriedenstellen. So war sich ein User sicher: "Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass das keine KI ist?" Ein anderer Kommentator wirkte ebenfalls nicht überzeugt: "Ich kann nicht sagen, ob das KI ist oder eine Waffe auf sie gerichtet wurde." Mariahs treueste Fans eilten zu ihrer Verteidigung: "Es muss schwer sein, so wunderschön zu sein, dass niemand glaubt, dass du echt bist", schwärmte beispielsweise eine Unterstützerin.

Durch ihr breites Sortiment an festlichen Liedern ist Mariah auch als "Queen of Christmas" bekannt und bricht regelmäßig an Weihnachten ihre eigenen Rekorde. Ihr Hit "All I Want for Christmas Is You" wurde am vergangenen Heiligabend so häufig gestreamt wie nie zuvor: Mehr als 23,7 Millionen Mal wurde das Lied über die Streaming-Plattform Spotify abgespielt.

