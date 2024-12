Oscar-Gewinn in Sicht: "Wicked" erhält begehrte Auszeichnung

Wicked steuert auf direktem Wege auf die Oscars zu! Zwei Wochen nach dem US-Kinostart wurde der Fantasy-Hit bereits von einer der wichtigsten Filmorganisationen zum besten Film des Jahres gekürt. Dies scheint ein deutliches Zeichen für die kommende Verleihung der Academy Awards zu sein. Die beliebte Broadway-Verfilmung mit Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) in den Hauptrollen setzte sich bei der Ernennung des "Best Film" des National Board of Review (NBR) gegen Erfolgsfilme wie "Anora", "Gladiator 2" oder "Queer" durch. Schon 21 Mal ernannte die Filmkritikervereinigung vorab den späteren Oscar-Gewinner zur besten Spielfilmproduktion des Jahres – zuletzt 2018 mit "Green Book – Eine besondere Freundschaft".

Die New Yorker Organisation besteht aus einer Gruppe von Filmemachern und Filmwissenschaftlern, die jährlich Preise in verschiedenen Kategorien vergeben. Die diesjährige Entscheidung für "Wicked" begründete die NBR-Präsidentin Annie Schulhof mit folgenden Worten: "'Wicked' repräsentiert die pure Magie, die Filme dem Publikum vermitteln können. Jedes Detail ist wunderschön ausgearbeitet und gestaltet, die Schauspieler sind alle außergewöhnlich und die Musik ist unübertroffen – zusammen ergibt das ein mitreißendes Erlebnis wie kein anderes." Die Fantasy-Sensation reiht sich damit in die Riege der Blockbuster wie "Schindlers Liste", "Forrest Gump" oder "Das Schweigen der Lämmer" ein, die in der Vergangenheit die Kategorie gewannen.

Die Musical-Verfilmung, die weltweit in den ersten beiden Wochen laut Box Office Mojo knapp 360 Millionen Euro eingespielt haben soll, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Gregory Maguire aus dem Jahr 1995. Seit seinem Start als Broadway-Produktion 2003 gilt es als eines der beliebtesten Musicals des Genres. Als Vorgeschichte von "Der Zauberer von Oz" handelt der Film von der Freundschaft zweier unterschiedlicher Hexen: Glinda, die von Ariana Grande verkörpert wird, und Elphaba, gespielt von Cynthia Erivo. In den deutschen Kinos startet "Wicked" am 12. Dezember, der zweite Teil der Reihe soll im November 2025 veröffentlicht werden.

Getty Images Tom Hanks mit seinem Oscar für "Forrest Gump", 1995

Getty Images Schauspielerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande

