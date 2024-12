P. Diddys Anwälte werfen Bespitzelung durch Behörden vor

P. Diddy (55) bleibt bis zu seinem Prozess hinter Gittern. Am 16. September wurde er wegen schwerwiegender Vorwürfe festgenommen, darunter Anklagen wegen sexueller Ausbeutung durch Zwang, Verabredung zu kriminellen Handlungen und grenzüberschreitender Förderung der Prostitution. Nun behaupten seine Anwälte, dass die Regierung ihn ausspionieren würde und seine vertrauliche Kommunikation mit seinem Verteidigungsteam verletzt habe. In kürzlich eingereichten Gerichtsdokumenten führen sie aus, dass die Behörden seine Inhaftierung nutzen würden, um in seine Gespräche mit seinen Anwälten einzudringen.

Bereits zuvor hatten die Anwälte von Sean Combs, so sein bürgerlicher Name, Beschuldigungen gegen die Staatsanwaltschaft erhoben. So soll es bei einer Durchsuchung seiner Gefängniszelle zur Beschlagnahmung persönlicher Notizen gekommen sein, die für seine Rechtsberater bestimmt waren. "Dieses beunruhigende Verhalten ist eine eklatante Verletzung von Seans Rechten", erklärten sie in einer Stellungnahme. Die Staatsanwaltschaft wies die Vorwürfe zurück und gab an, keine Informationen erhalten zu haben, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen würden. Während der geplanten Durchsuchung seien ein Adressbuch, ein Notizbuch und eine Mappe mit der Aufschrift "Legal" gefunden worden. Obwohl Fotos von den Dokumenten gemacht worden wären, betonten die Beamten, dass vertrauliche Inhalte geschützt und nicht eingesehen worden seien. Richter Arun Subramanian ordnete dennoch an, dass die Staatsanwaltschaft alle Kopien von Seans privaten Notizen vernichten müsse.

Seit seiner Verhaftung am 16. September sieht sich Diddy schweren Vorwürfen wie Menschenhandel, Erpressung und grenzüberschreitender Prostitution gegenüber. Seine Anwälte haben mehrfach versucht, eine Kautionsentlassung in Höhe von 50 Millionen Dollar zu erwirken, um eine Unterbringung in Hausarrest zu ermöglichen. Doch aufgrund der Schwere der Anschuldigungen und der potenziellen Gefahr, die der 55-Jährige für die Öffentlichkeit darstellen könnte, wurde dieser Antrag abgelehnt. Der bisherige Lebensstil des Musikmoguls war geprägt von glamourösem Erfolg und Familienengagement. Doch die jüngsten Entwicklungen werfen einen dunklen Schatten auf seine bisherige Karriere. Sein Verfahren wird mit Spannung erwartet, während er sich hinter Gittern auf seine Verteidigung und auf seinen Prozess vorbereitet.

