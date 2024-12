TV-Comeback: "Eltons 12" fällt bei den Zuschauern durch

Am vergangenen Wochenende feierte Elton (53) die Premiere von "Eltons 12". In der Spielshow, die von Stefan Raab (58) entwickelt wurde, treten zwölf prominente Gäste in vielfältigen Spielen gegeneinander an und kämpfen um den Hauptgewinn von 100.000 Euro. Auf X kommt das neue Format allerdings nicht gut an. "'Eltons 12' ist eine schlecht zusammengeschnittene und lieblos dahin gerotzte Sendung mit einem schreienden Frank Buschmann und einem echt nicht hübschen Studio", schimpft ein User. Viele Zuschauer finden außerdem, dass das Konzept der Show dem von Schlag den Besten sehr stark ähnelt. Immerhin freut sich ein Fan über einen Überraschungsauftritt: "Ich wusste doch, dass es sich lohnt, 'Eltons 12' zu schauen: Stefan Raab ist da!"

Auch die Kandidaten der ersten Ausgabe ernteten wenig Lob im Netz. In der Premiere kämpften unter anderem Cathy Hummels (36), Fabian Hambüchen (37) und Jasna Fritzi Bauer (35) um den Sieg. Das finale Duell lieferten sich Bachelorette Stella Stegmann (27) und Schauspieler Tom Beck (46) auf einer Minigolfbahn. Nach über vier Stunden Sendezeit konnte sich schließlich der einstige The Masked Singer-Gewinner über die sechsstellige Gewinnsumme freuen.

Elton wollte mit seiner neuen Show sein großes TV-Comeback feiern. Der Entertainer verlor im Frühjahr seinen Job als Schlag den Star-Moderator. Nachdem bekannt gegeben worden war, dass Matthias Opdenhövel (54) diese Rolle übernehmen würde, machte der 53-Jährige auf Facebook seinem Ärger Luft. "Ich bin echt sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig. Nicht mal eine Abschiedsshow wird mir nach 23 Jahren bei ProSieben gegönnt. Ohne Worte", offenbarte der Familienvater seinen Fans.

Getty Images Tom Beck, Schauspieler

ProSieben / Willi Weber Elton, Moderator

