Überraschung: Prinzessin Kate vertraute Louis Geheimnis an

Prinzessin Kate (42) veranstaltete am 6. Dezember das traditionelle Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey. Verschiedene Künstler traten auf, unter anderem auch Sängerin Paloma Faith (43). Die Prinzessin offenbarte dieser, dass sie ihrem jüngsten Sohn Prinz Louis (6) ein besonderes Geheimnis anvertraut hatte. Prinzessin Charlotte (9) wusste nichts von einem ganz besonderen Auftritt am Abend – Tänzer des "Royal Ballet" traten beim Gottesdienst auf. Kate habe ihren Sohn gebeten: "Kannst du ein Geheimnis für dich behalten, sonst ist es keine Überraschung für Charlotte, die Ballett liebt." Prinzessin Kate verriet, dass Louis das Geheimnis fast zwei Wochen für sich bewahrt hat.

Für sein Alter meisterte der kleine Prinz die Aufgabe perfekt. Aber lange hätte Louis die Überraschung nicht für sich behalten können. Kate plauderte aus, dass ihr Sohn sie noch am Morgen bat: "Mami, bitte, darf ich es ihr sagen? Ich platze gleich." Letztendlich konnte Louis sein Versprechen gegenüber seiner Mutter doch halten. Seine Schwester sei ganz begeistert von der Ballettaufführung gewesen.

Der Weihnachtsgottesdienst "Together at Christmas Carol Service" fand zum vierten Mal statt. Natürlich begleiteten ihr Mann Prinz William (42) und ihre Kinder die dreifache Mutter zu dem wichtigen Gottesdienst. Die Prinzessin begeisterte in einem roten Mantel mit schwarzer Schleife. Gemeinsam sang die royale Familie traditionelle Weihnachtslieder. Dabei wurden sie von weiteren Familienmitgliedern, darunter Prinzessin Beatrice (36) und Kates Schwester Pippa Middleton (41), unterstützt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis beim Weihnachtskonzert, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

Anzeige Anzeige