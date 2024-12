Unangenehm? So sind Sexszenen für die GZSZ-Schauspieler

Bei GZSZ kann es zwischen den Paaren schon einmal heiß hergehen und intimer werden. Doch wie ist es eigentlich für die Stars der Vorabendserie, mit ihren Kollegen vor der Kamera zu knutschen und Sexszenen zu drehen? Im Interview mit RTL haben sie ihren Fans nun Einblicke gewährt. Lars Pape, der in der Daily Michael Bode verkörpert, erinnert sich an eine Sexszene im Mauerwerk mit Serienpartnerin Maren Seefeld, gespielt von Eva Mona Rodekirchen (48), und an den Moment, in dem die Schauspieler außer Atem und hüllenlos voreinanderstehen. Obwohl das Serien-Paar sich auch abseits der Kamera sehr gut versteht und schon lange kennt, sind solche Szenen wohl nicht ganz einfach: "Es war ein bisschen peinlich und unangenehm, aber in dem Team merkt man auch, dass alle respektvoll damit umgehen."

Da bleibt aber noch die Frage: Wie wird die Intimität zwischen den Schauspielern denn überhaupt hergestellt? Wie Lars im Interview verrät, gibt es da einen Trick: Hinter der Kamera stehen zwei Intimitätscoaches. "Man bespricht, wer nähert sich wem in welchem Tempo. Wer küsst als Erster, wer geht auf den Kuss ein", erklärte Intimacy Coach Uta Prelle-Köppe den Job. Diese Vorgehensweise gibt es jedoch nicht schon immer, wie Eva Mona verrät: "Früher war das einfach so: 'Ja, macht mal. Nee, das sieht mir nicht leidenschaftlich genug aus, macht mal mehr.'" Doch auch schon zu diesem Zeitpunkt wussten sich die Schauspieler zu helfen, die Szenen so angenehm wie möglich zu gestalten, wie Olivia Marei (34) erzählte: "Ich habe das große Glück, dass ich die meisten solcher Sexszenen mit meinem Kollegen Patrick Heinrich (39) habe, der Erik spielt, den Freund meiner Rolle Toni, und wir uns privat sehr gut verstehen. [...] Wir haben schon unter uns, bevor es Intimacy Coaching gab, ausgemacht, was unsere Grenzen sind."

Dass der Umgang zwischen den Schauspielern am GZSZ-Set ein liebevoller und respektvoller ist, beweisen auch Chryssanthi Kavazi (35) und Valentina Pahde (30). Die beiden Frauen lernten sich vor acht Jahren bei den Dreharbeiten der Daily kennen und sind seither ein Herz und eine Seele. "Das war das Beste [...], was mir passieren konnte, dass ich die Chryssa am Set kennengelernt habe. Wir haben uns sofort ineinander verliebt", schwärmte Valentina kürzlich von ihrer ersten Begegnung mit ihrer mittlerweile guten Freundin Chryssanthi bei "Punkt 7".

RTL / Anna Riedel Olivia Marei ("Toni Ahrens") und Patrick Heinrich ("Erik Fritsche") bei GZSZ

RTL Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde, GZSZ-Darstellerinnen

