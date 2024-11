Lindsay Lohans Weihnachtsfilm landet auf Platz 1 bei Netflix

Weihnachten nähert sich mit großen Schritten und natürlich bedeutet dies, dass auf Netflix aktuell ein festlicher Film nach dem anderen läuft. Nachdem Lindsay Lohan (38) die Fans bereits mit "Falling for Christmas" im Jahr 2022 begeisterte, dürfen sich ihre Anhänger seit Kurzem über ihren neuen Weihnachtsfilm "Our Little Secret" auf dem Portal freuen. Obwohl die Komödie erst am 27. November veröffentlicht wurde, schaffte sie es bereits an die Spitze der Netflix-Produktionen. Laut FlixPatrol landet der Film in den weltweiten Streaming-Charts schon in 65 Ländern auf Platz 1.

In dem weihnachtlichen Hit von Regisseur Stephen Herek treffen sich die Ex-Partner Avery, verkörpert von Lindsay, und Logan, dargestellt von Ian Harding (38), ungeplant auf einem Weihnachtsfest wieder. Der Grund dafür könnte kaum skurriler sein – die Schwester von Averys neuem Freund ist nämlich ausgerechnet mit Logan zusammen! In dem Wirrwarr soll allerdings die Familie der jetzigen Partner nichts von deren romantischer Vergangenheit erfahren. Das Chaos scheint also bereits vorprogrammiert.

Lindsays neue Weihnachtskomödie ist jedoch nicht erst jetzt in aller Munde, sondern sorgte schon vorab für viel Gesprächsstoff. In einer Szene des unterhaltsamen Films isst die Figur von ihr unbeabsichtigt eine Tüte Weed-Gummibärchen. Daraufhin landet Avery komplett high ausgerechnet in einer Kirche. Der Dreh dieses Moments stellte für die 38-Jährige allerdings eine ziemlich große Herausforderung dar. Im Interview mit Us Weekly verriet sie total ehrlich: "Ich wusste nicht wirklich, wie ich das machen soll!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Chenoweth, Lindsay Lohan und Ian Harding, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Dezember 2023

Anzeige Anzeige