Viertes Baby: Kylie Kelce mag es nicht, schwanger zu sein

Kylie Kelce (32) spricht offen über ihre Schwangerschaftserfahrungen. Die Frau von Ex-NFL-Star Jason Kelce (37), die aktuell ihr viertes Kind erwartet, gesteht in der ersten Episode ihres Podcasts "Not Gonna Lie", dass sie es nicht mag, schwanger zu sein. "Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich schwanger werden konnte, aber es ist ein Mittel zum Zweck. Wenn ich euch sage, dass ich es nicht ausstehen kann, schwanger zu sein, dann meine ich das auch so. Ich habe keine schöne Zeit", gibt die US-Amerikanerin zu.

Die 32-Jährige erklärt, dass sie bei allen drei vorherigen Schwangerschaften unter denselben Symptomen litt und bei der aktuellen ebenfalls Probleme hat, die ihr die Zeit erschweren: "Mir ist für den größten Teil der Schwangerschaft übel. Es lässt nach dem ersten Trimester etwas nach, aber die Übelkeit bleibt." Gelüste habe sie allerdings nicht – sie verspüre eher Abneigungen gegenüber verschiedenen Lebensmitteln. Mit einem Augenzwinkern fügt Kylie hinzu, dass sie manchmal den Drang verspürt, Leuten, die ihr sagen, wie schön Schwangerschaft sei, ins Gesicht zu schlagen. "Ich tue es natürlich nicht, aber ich will es", scherzt sie.

Trotz der Herausforderungen der Schwangerschaft ist Kylie dankbar für ihre wachsende Familie und betont, wie wichtig der Zusammenhalt ist. Jason unterstütze sie in dieser Zeit sehr – gemeinsam meistern sie den turbulenten Alltag mit ihren Töchtern. Die zwei sind bereits seit mehreren Jahren verheiratet und freuen sich sehr auf ihr viertes Kind – das erneut ein Mädchen ist. Ihre Töchter Wyatt, Elliotte und Bennett bekommen bald also Verstärkung von einer weiteren Schwester.

Newspress / BACKGRID Kylie und Jason Kelce beim Cannes Lions Festival im Juni 2024

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter Wyatt

