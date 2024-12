Billie Eilishs Körperbildprobleme begannen bereits mit elf

Billie Eilish (22) hat offenbart, dass sie bereits mit elf Jahren Probleme mit ihrem Körperbild entwickelte. In einem Interview mit Complex erzählte die Sängerin, wie ihre damalige Faszination für die amerikanische Modemarke Brandy Melville zu diesen Unsicherheiten beigetragen habe. Die Marke, die nur Kleidung in Einheitsgrößen anbietet, führte dazu, dass Billie sich unwohl gefühlt habe, da viele der Kleidungsstücke ihr nicht gepasst hätten.

Sie erklärte weiter, dass sie zu dieser Zeit früh zu reifen begonnen habe und bereits mit neun Jahren körperliche Veränderungen durchlaufen hätte. "Ich entwickelte mich wirklich früh", erläuterte Billie und fügte hinzu, dass sie damals "nicht schlank" gewesen sei. Ihre Erfahrung im Ballett, einer Welt, die oft mit Körperbildproblemen verbunden ist, hätten ihre Unsicherheiten zusätzlich verstärkt. Der Wunsch, die Kleidung von Brandy Melville zu tragen, die ihr jedoch nicht passte, führte zu wachsenden Selbstzweifeln. "Das war der Zeitpunkt, an dem meine Körperprobleme begannen", gestand sie gegenüber Complex.

Im Laufe ihrer Karriere wurde Billie für ihren einzigartigen Stil bekannt, der oft aus weiten, geschlechtsneutralen Kleidungsstücken besteht. Dieser Stil war für sie ein Mittel, sich auszudrücken und gleichzeitig ihren Körper zu verhüllen. "Als ich etwa 16 war, steckten mich die Leute in eine Schublade: Billie Eilish trägt nur weite Klamotten und ist nicht begehrenswert", berichtete sie im Interview. Um diesem Bild entgegenzuwirken, entschied sie sich später bewusst dafür, auch femininere Looks auszuprobieren. Mit blonden Haaren, Kleidern und auffälligen Accessoires zeigte sie eine neue Seite von sich. "Ich wollte beweisen, dass ich tragen kann, was ich will", betonte die Sängerin. Ihre Botschaft an die Fans ist klar: Man sollte sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen einschränken lassen und den Mut haben, sich selbst treu zu bleiben.

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Sängerin