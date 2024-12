Blackpink-Star Rosé verrät ehrlich: Stress machte sie krank

Rosé (27), mit bürgerlichem Namen Roseanne Park, hat offenbart, dass sie aufgrund von extremem Stress einst an Gürtelrose erkrankt war und mit Depressionen zu kämpfen hatte. Am 5. Dezember sprach die Sängerin der K-Pop-Gruppe Blackpink in Daesungs YouTube-Kanal "Zip Daesung" über ihre Erfahrungen als Workaholic. Sie gestand, dass sie außerhalb ihrer Arbeit keine Hobbys habe und sich nur durch ihre Arbeit erfüllt fühle.

"Ich bin ein Workaholic, deshalb arbeite ich ohne Pause weiter", erklärte Rosé weiter. Sie berichtete, dass sie zwar noch keinen Burnout erlitten habe, aber bereits spüre, wie ihr Gehirn sich abschalte, weil sie ständig weitermache. Aus Angst, irgendwann nicht mehr das tun zu können, was sie liebe, habe sie beschlossen, mehr auf sich zu achten. "Ich habe mir einmal einen ganzen Tag freigenommen, und der Sonnenuntergang war so wunderschön", erzählte sie. Durch die Pause habe sie gelernt, sich um Dinge zu kümmern, die sie zuvor vernachlässigt hatte. "Ich muss vorsichtig sein. Letztendlich bin ich selbst die Einzige, die für mich Verantwortung übernehmen kann" , sagte sie.

Die 1997 in Neuseeland geborene Rosé ist seit 2016 als Mitglied von BLACKPINK international erfolgreich. Trotz ihres Ruhms hat sie mit großen Selbstzweifeln zu kämpfen. "Ich hatte solche Angst, dass sich irgendwann niemand mehr für BLACKPINK interessiert. Was würde ich dann mit meinem Leben anfangen?", gestand sie im Podcast und offenbarte, dass es das erste Mal sei, dass sie so ehrlich über all diese Dinge spreche.

Instagram / roses_are_rosie Jennie, Rosé, Jisoo und Lisa von Blackpink, August 2024

Getty Images Die Blackpink-Mitglieder Lisa, Jisoo, Jenny und Rose im August 2022

