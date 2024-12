Brad Pitt präsentiert am Filmset seine neuesten Tattoos

Brad Pitt (60) sorgt für Aufsehen – und zwar nicht nur wegen seiner Schauspielkünste! Der Oscar-Preisträger wurde am Set seines kommenden Films "F1" in Abu Dhabi gesichtet und gewährte dabei einen Blick auf seine neuen Tattoos. Während er in einem olivgrünen Shirt mit khakifarbener Hose lässig am Set posierte, fielen besonders die filigranen Motive an seinen Armen ins Auge: Eine Biene und minimalistische Punkte, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Brad arbeitet aktuell an dem Formel-1-Film, der über eineinhalb Jahre hinweg bei echten Grand-Prix-Rennen gedreht wurde. Fans dürfen sich auf einen actionreichen Kino-Blockbuster freuen, die Premiere ist für Juni 2025 geplant.

Nicht nur Brad, sondern auch seine Ex-Frau Angelina Jolie (49) zeigte sich kürzlich mit frischer Tinte. Die Schauspielerin präsentierte bei einer Veranstaltung in New York ein neues Vogeltattoo auf ihrem Oberarm, das an das Design erinnert, das sie bereits seit einiger Zeit auf ihrer Brust trägt. Während der Vogel auf ihrem Oberkörper aufsteigt, ist das neue Motiv abwärtsgerichtet – ein Kontrast, der symbolische Bedeutung haben könnte. Die Tätowierung befindet sich direkt über den Koordinaten der Geburtsorte ihrer sechs Kinder, mit denen sie eine besondere Verbindung teilt. "Einige meiner Kinder tragen denselben Vogel an anderen Stellen", verriet Angelina gegenüber CR Fashion Book.

Für Brad ist die aktuelle Zeit von emotionalen Herausforderungen geprägt. Der "Fight Club"-Darsteller gab zu, dass die Feiertage und sein nahender 61. Geburtstag am 18. Dezember ihn nachdenklich stimmen. "Ich vermisse meine Kinder und wünschte, ich hätte eine engere Beziehung zu ihnen", gestand er laut Page Six. Die sechs Kinder, die Brad mit seiner Ex Angelina teilt, leben größtenteils bei ihrer Mutter. Die schwierige Dynamik wird durch anhaltende Rechtsstreitigkeiten zusätzlich belastet. Besonders Shilohs Namensänderung und ein angeblich ausgebliebener Besuch nach Sohn Pax (21)' Unfall im Juli werfen ein Licht auf die Distanz zwischen Vater und Kindern.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

