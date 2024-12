Bushido und Anna-Maria bringen eigene Dubai-Schokolade raus

Bushido (46) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (43) haben kürzlich ihre neueste Geschäftsidee vorgestellt: Der Rapper und seine Liebste bringen ihre eigene Schokolade auf den Markt. Auf die Idee kamen die Auswanderer durch den aktuellen Hype um die sogenannte Dubai-Schokolade. "Alle sprechen über die Dubai-Schokolade. Wir leben in Dubai und haben schon länger immer genügend Schokolade im Haus", erklärt Anna-Maria gegenüber Bild und ergänzt: "Unsere Freunde und Geschäftspartner in Deutschland haben uns regelmäßig gebeten, genügend Schokolade mit nach Deutschland zu bringen, und so war es einfach logisch, dass wir unsere eigene Schokolade produzieren."

Den richtigen Mann für dieses Vorhaben haben der Musiker und seine Herzdame auch bereits an ihrer Seite: Der Konditor Mohamed Omairat ist ein langjähriger Freund von Bushido und Anna-Maria und soll von der Idee ganz begeistert gewesen sein. "Als er von unserer Idee gehört hat, war er sofort Feuer und Flamme und hat gemeinsam mit uns eine megaleckere Schokolade kreiert. Wir freuen uns auf die kommende Zeit und hoffen, dass wir gerade die Weihnachtszeit ein wenig süßer gestalten können", schwärmte die TV-Bekanntheit weiter. Die leckeren Tafeln sollen zudem in einer ganz besonderen Verpackung daherkommen: Neben Anna-Maria und Bushido sind darauf auch ihre sieben gemeinsamen Kinder im Comicstil abgebildet. Die Tafel soll ab dem 16. Dezember erhältlich sein und 8,99 Euro kosten.

Der baldige Verkauf ihrer eigenen Schokolade ist aber nicht die einzige berufliche Veränderung, die derzeit auf Anna-Maria zukommt: Wie sie kürzlich verriet, wurde ihr neben ihrem gemeinsamen Podcast mit ihrem Mann auch ein eigener angeboten. Den Deal habe sie angenommen – doch obwohl Bushido bei dem neuen Projekt nicht mit an Bord sein wird, will sie den Weg auch nicht alleine gehen, wie sie Ende November auf Instagram preisgab. "Ich habe da schon jemand ganz Spezielles gefunden und auf sie freue ich mich so sehr", erklärte die achtfache Mama und ergänzte, dass die Produktion vor allem für weibliche Hörer interessant sein soll: "Unter Frauen besprechen wir noch mal ganz andere Themen."

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige