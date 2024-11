Anna-Maria Ferchichi startet Podcast ohne ihren Mann Bushido

Anna-Maria Ferchichi (43), die Ehefrau des Rappers Bushido (46), startet ihr erstes großes Projekt ohne ihren Mann. Die achtfache Mutter hat einen Deal für einen eigenen Podcast akzeptiert, den sie ab Januar veröffentlichen wird. In den vergangenen Jahren war Anna-Maria vor allem durch die Doku-Serien rund um Bushido bekannt geworden. Nun tritt sie selbst ins Rampenlicht, wie sie auf Instagram bekannt gab. "Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich einen eigenen Podcast machen möchte", verriet sie freudestrahlend.

In ihrem Statement erzählte Anna-Maria von ihren Plänen und der Freude über das neue Projekt. Schnell sei ihr klar geworden, dass sie diesen Weg nicht allein gehen wolle. "Ich hab da schon jemand ganz Spezielles gefunden und auf sie freue ich mich so sehr", erklärte sie weiter. Die Identität ihrer Podcast-Partnerin bleibt vorerst ein Geheimnis – es handele sich dabei aber um eine Frau. Die beiden wollen Inhalte präsentieren, die insbesondere für weibliche Hörer interessant sind. "Unter Frauen besprechen wir noch mal ganz andere Themen", betonte die 43-Jährige im Netz.

Die Bekanntheit von Anna-Maria hat in den letzten Jahren stark zugenommen, besonders durch ihr Mitwirken an der Doku-Serie "Bushido’s Wahrheit", die 2021 ausgestrahlt wurde. Darin zeigte sie sich immer häufiger an der Seite ihres Mannes und gewann so selbst eine beachtliche Anhängerschaft. Dieser bringen Anna-Maria und Bushido regelmäßig ihren Alltag nahe und nehmen dabei auch kein Blatt vor den Mund: Während eines Live-Auftritts ihres gemeinsamen Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" plauderten sie sogar über Bushidos Penisgröße. "Aus einem One-Night-Stand wurde ein 'One-Life-Stand'. Wenn ich ein kleines Geschlechtsteil gehabt hätte, dann wären wir jetzt nicht zusammen", behauptete der Rapper vielsagend.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi 2024

Anzeige Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Bushido und Anna-Maria Ferchichi im September 2024

Anzeige Anzeige