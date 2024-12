Ex von NHL-Star ist unter mutmaßlichen Opfern von P. Diddy

Neue Details im Fall von Sean "Diddy" Combs (55) werfen ein erschütterndes Licht auf den Musikmogul. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, gehört Anna Kane, die Ex-Frau des NHL-Spielers Evander Kane (33), zu den über 100 Personen, die Sean des sexuellen Missbrauchs beschuldigen. Die Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2003 zurück, als Anna – damals erst 17 Jahre alt – angeblich unter Drogen gesetzt und in einem Tonstudio in New York City missbraucht wurde. Der Rapper, der derzeit wegen schwerwiegender Anklagen wie Menschenhandel und Zuhälterei in Untersuchungshaft sitzt, bestreitet jegliche Vorwürfe nach wie vor vehement.

Trotz anfänglicher Bedenken entschied sich Anna, ihre Identität preiszugeben, nachdem sie die Klage zunächst unter dem Pseudonym "Jane Doe" eingereicht hatte. "Ich hatte gehofft, ein Pseudonym nutzen zu können, um Gerechtigkeit für das zu suchen, was mir als Teenager passiert ist", erklärte die heute 38-Jährige gegenüber dem News-Medium. Sie betonte: "Die Forderung der Angeklagten, meinen Namen zu verwenden, war ein Versuch, mich einzuschüchtern, aber ich lasse mich nicht einschüchtern." Mit der Unterstützung ihres Anwalts Doug Widor zeigt sie sich entschlossen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen: "Ich bin bereit, voranzugehen und diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die mir Schaden zugefügt haben."

Die Schwere der Anschuldigungen gegen Sean wird zunehmend deutlicher. Bereits zwei Monate vor Annas Klage hatte der texanische Opferanwalt Tony Buzbee öffentlich gemacht, dass der Musiker von insgesamt 120 Personen wegen sexueller Übergriffe beschuldigt wird. 25 der Betroffenen sollen zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten minderjährig gewesen sein, darunter ein Opfer, das gerade einmal zehn Jahre alt war. In einer Pressekonferenz sprach Tony laut TMZ von Vorwürfen wie "gewaltsamen sexuellen Übergriffen, durch Substanzen erzwungenen Handlungen und der Verbreitung von Videoaufnahmen". Seans Anwälte weisen sämtliche Anschuldigungen entschieden zurück.

Anzeige Anzeige

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Februar 2005

Anzeige Anzeige