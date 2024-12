Josh Allen war vor Antrag an Hailee Steinfeld sehr nervös

Josh Allen (28) spricht erstmals über den Heiratsantrag, den er kürzlich seiner Partnerin Hailee Steinfeld (27) gemacht hat. In Beau Society, dem Newsletter seiner Verlobten, plauderte der Quarterback über den besonderen Moment und gab preis, dass er lange über die richtigen Worte nachgedacht hatte und es am schwierigsten fand, das Geheimnis vor der Schauspielerin zu bewahren. Ihm zufolge hatte Hailee am Morgen des großen Tages aus Spaß selbst gefragt, wann sie denn endlich heiraten würden, ohne zu wissen, dass der Antrag schon geplant war. "Ich war sehr nervös", gab der Sportler zu und ergänzte: "Ich denke, ich hatte am meisten Angst davor, dass du von dem Antrag erfährst. Es war schwer, Geheimnisse vor dir zu haben und andere Menschen in deinem Leben Geheimnisse vor dir bewahren zu lassen."

Am 22. November ging der NFL-Star am Ufer eines Gewässers auf die Knie. Inmitten einer malerischen Kulisse aus rosafarbenen und roten Rosen sowie einem Meer aus Kerzen stellte er die Frage aller Fragen. Offenbar überglücklich nahm Hailee den Antrag an, woraufhin die Turteltauben den besonderen Moment mit einem Kuss besiegelten. Kurz darauf teilten sie auf Instagram ein Foto des romantischen Ereignisses und schrieben dazu schlicht: "22.11.24". Das Datum versahen sie zusätzlich mit zwei Unendlichkeitszeichen.

Dass das Paar diese private Erfahrung nun so öffentlich teilt, könnte einige Fans überraschen. Obwohl die Schauspielerin schon seit rund anderthalb Jahren mit ihrem Liebsten durchs Leben geht, genießen die beiden ihre Zeit zusammen für gewöhnlich abseits des Rampenlichts. Erst im Juli dieses Jahres machten sie ihre Liebe auf Instagram offiziell: Dort teilte der Sportler eine Reihe von gemeinsamen Schnappschüssen – unter anderem ist darauf zu sehen, wie sie Arm in Arm vor dem Eiffelturm in Paris stehen.

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

Instagram / joshallenqb Josh Allen und Hailee Steinfeld

