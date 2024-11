Nach Spekulation: Hailee Steinfeld bestätigt ihre Verlobung

Hailee Steinfeld (27) und Josh Allen (28) wagen tatsächlich den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Erst vor wenigen Stunden verriet ein Insider, dass sich das Paar verlobt hat. Nun macht es die Schauspielerin höchstpersönlich ganz offiziell! Via Instagram veröffentlicht Hailee einen Schnappschuss vom Antrag. Dazu schreibt sie ganz schlicht das Datum ihrer Verlobung – den 22. November 2024 – und versieht das Ganze zusätzlich mit Endlichkeitszeichen. Überglücklich liegt sich das Paar auf dem Bild in den Armen und scheint komplett im Moment zu sein.

Neben etlichen Fan-Kommentaren gratulierten bereits auch schon einige Stars. So fand unter anderem Model Sara Sampaio herzliche Worte. "Herzlichen Glückwunsch euch!", schrieb sie mit Herzchen-Emojis. Auch Joshs Kumpel Trevor Lawrence, der Quarterback für die Jacksonville Jaguars ist, gratulierte dem Pärchen zu seiner Verlobung.

Hailee und Josh gehen erst seit anderthalb Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung haben die beiden aber nie an die große Glocke gehangen – denn eine offizielle Liebesbestätigung folgte erst im Sommer dieses Jahres. Via Instagram teilten die zwei ein paar romantische Bilder aus Paris. "Endlich Fotos von dir und Hailee", schrieb damals ein Fan unter den Beitrag.

Instagram / joshallenqb Josh Allen und Hailee Steinfeld

Getty Images Hailee Steinfeld im September 2022 in Los Angeles

