Luxus-Weihnachtsbaum: Kylie Jenner beauftragte Experten

Kylie Jenner (27) präsentierte vor wenigen Tagen stolz ihren gigantischen Weihnachtsbaum. Auf Instagram zeigte das Model ein Video, das die einzelnen Schritte dokumentierte, bis der Weihnachtsbaum in aller Schönheit erstrahlte. Den Baum schmückte der Reality-TV-Star aber nicht selbst. Kylie beauftragte den Unternehmer Jeff Leatham (53) und sein Team, ihren Tannenbaum zu dekorieren. Dieser wurde mit vielen kleinen Figuren wie einem Weihnachtsmann oder Lebkuchenmännchen verschönert. Die Lichterketten hüllten das gesamte Wohnzimmer in festliches Licht.

Außerdem filmte Kylie ihre Tochter Stormi (6) dabei, wie sie einen Regenbogen an den Baum hing und davor posierte. Kylie selbst hing einen Dinosaurier an den Baum. Auch den Außenbereich ließ die Unternehmerin dekorieren. Riesige Nussknacker bewachen nun den Hauseingang. Weitere Lichterketten an Bäumen und auf dem Hausdach verbreiten weihnachtliche Stimmung.

Laut Kylies Instagram-Post ist Weihnachten ihre "Lieblingszeit des Jahres". Auch Halloween feierte die Schwester von Kim Kardashian (44) und Kendall Jenner (29) mit ihren Kindern. Ihren Sohn Aire (2) verkleidete sie als kleinen Minion aus dem Film "Ich – Einfach unverbesserlich". Das Kostüm ihres Sohnes, den sie gemeinsam mit dem US-amerikanischen Rapper Travis Scott (33) hat, bestand aus einem gelb-blauen Hosenanzug.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi Webster

Getty Images Kylie Jenner bei der Academy Museum Gala, Oktober 2019

