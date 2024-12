Nach hartem Jahr: Jennifer Lopez will 2025 einen Neustart

Jennifer Lopez (55) strebt nach einem Neustart, nachdem sie im August die Scheidung von Ben Affleck (52) eingereicht hat. Ein Insider berichtet jetzt gegenüber dem Magazin People, dass sich die "On the Floor"-Sängerin nach der Trennung auf ihr eigenes Leben konzentriert und dem neuen Jahr mit Optimismus entgegensieht. "Sie hatte ein hartes Jahr – aber ihr geht es gut. Sie freut sich auf Weihnachten und darauf, im neuen Jahr einen Neustart zu machen", erklärt der Informant.

Nach der Trennung wohnt Jennifer aktuell noch in der teuren Villa in Beverly Hills, die sie gemeinsam mit Ben gekauft hatte. Laut dem Insider liege eine ihrer Prioritäten im neuen Jahr darauf, ein neues Zuhause für sich und ihre 16-jährigen Zwillinge Max und Emme zu finden. Laut Daily Mail habe der Popstar inzwischen auch schon einige Immobilien besichtigt. Das Wohnviertel, in dem sie sich Anwesen ansah, liegt nur wenige Meilen von Bens neuem Haus entfernt.

Während sich J.Lo auf ihren Neustart freut, verbrachte Ben offenbar mehr und mehr Zeit mit seiner Ex Jennifer Garner (52) und ihren gemeinsamen Kindern. Ein Insider hatte den Medien kürzlich verraten, dass die Schauspielerin plane, Ben zu Weihnachten einzuladen. Diese Entscheidung sei auf den Wunsch ihrer Kinder zurückzuführen gewesen. "Jen will wirklich nur, dass ihre Kinder glücklich sind", berichtete die gleiche Quelle.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im März 2014

