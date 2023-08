Bekommt die Serie "Suits" etwa noch eine zehnte Staffel?

Geht es noch weiter? Die Anwaltsserie Suits erschien erstmalig im Jahr 2011 und ging durch die Decke. Ganze sechs Jahre lief die Geschichte des angesehenen Anwalts Harvey Specter, welcher von Gabriel Macht (51) gespielt wurde, und dem brillanten Studienabbrecher Mike Ross, dessen Rolle Patrick J. Adams (41) verkörperte. 2019 ging die TV-Sendung zu Ende. Jedoch glaubt der Produzent Gene Klein an ein mögliches Comeback von "Suits".

In einem Interview mit TV Line gesteht er, er hätte nicht erwartet, dass die Serie so beliebt werden würde. Er findet, man könne sich "Suits" allerdings immer wieder anschauen. "Man entdeckt neue Dinge, wenn man sich wieder ansieht", betont der Produzent. Da Revivals und Reboots immer beliebter werden würden, sei es für ihn gar nicht so unwahrscheinlich, "Suits" wieder zurückzuholen. Geplant sei dies aber noch nicht.

Bis zur siebten Staffel der Serie spielte Herzogin Meghan (42) als Rachel auch einer der Hauptrollen und erlebte dadurch ihren Durchbruch. Nachdem sie für mehrere Jahre ihre Schauspielkarriere pausiert hat, möchte Prinz Harrys (38) Frau laut Insidern wohl wieder Hollywood erobern.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Gabriel Macht

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit ihren "Suits"-Kollegen 2016 auf einer Pressekonferenz

Anzeige

Getty Images Patrick J. Adams und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de