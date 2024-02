"Suits"-Kollegen haben zu Herzogin Meghan "null Kontakt"

Herrscht zwischen ihnen Funkstille? Bereits vor vier Jahren wurde die letzte Staffel der Anwaltsserie Suits veröffentlicht. Trotzdem erfreut sich die TV-Show auch heute noch großer Beliebtheit. Zur Freude der Fans kam es bei den diesjährigen Golden Globes sogar zu einer kleinen Reunion der "Suits"-Schauspieler. Nur Herzogin Meghan (42) fehlte bei der Zusammenkunft. Ihre Kollegen Gabriel Macht (52) und Patrick J. Adams (42) verraten jetzt, ob sie noch Kontakt zu Meghan haben.

Im Interview mit The Hollywood Reporter sprechen die Serien-Anwälte über ihre Beziehung zur Herzogin von Sussex. Auf die Frage, ob sie momentan im Austausch mit der Frau von Prinz Harry (39) sind, finden die Kollegen klare Worte. "Ich habe keinen Kontakt zu Meghan", macht Gabriel deutlich. Bei Patrick sieht es wohl ganz ähnlich aus. "Nein, null Kontakt", stimmt der 42-Jährige zu. Der Kanadier nimmt es mit Humor. Während er scherzhaft so tut, als würde er einen Anruf erhalten, sagt er: "Oh, warte mal. Das ist sie ja. Ich muss los!"

Auch zwischen dem "Suits"-Star Gina Torres (54) und Herzogin Meghan scheint Funkstille zu herrschen. Im Interview mit Variety gestand die US-amerikanische Schauspielerin vor wenigen Wochen, dass sie nicht einmal die Handynummer ihrer royalen Ex-Kollegin hätte.

Anzeige

Getty Images Der Suit-Cast bei den Golden Globes 2024.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im November 2023

Anzeige

Getty Images Gina Torres, "Suits"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de