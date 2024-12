Neu-Mama Hailey Bieber plant glanzvolles Red-Carpet-Comeback

Hailey Bieber (28) feilt bereits an ihrem ersten Auftritt als Mama. Schon bald wird das Model an dem iHeartMedia 102.7 KIIS-FM Jingle Ball im brandneuen Intuit Dome in Los Angeles teilnehmen. Dies wird der erste Red-Carpet-Auftritt von Justin Biebers (30) Ehefrau seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Jack Blues Bieber im August. Wie ein Insider nun gegenüber Daily Mail ausplaudert, will die Beauty auf dem Event unbedingt für einen Wow-Moment sorgen: "Sie plant, einen großen Auftritt hinzulegen und umwerfend auszusehen, es wird eine große Sache sein." Dabei wolle sie den Fokus vor allem auf ihren schlanken After-Baby-Body legen. Die Veranstaltung findet am 18. Dezember statt.

Im Mai dieses Jahres sorgte das Paar mit der Verkündung von Haileys Schwangerschaft für Furore: Auf Instagram posteten die Turteltauben einige gemeinsame Fotos, auf denen ihr Babybauch nicht zu übersehen war. Im August hatte das Warten dann endlich ein Ende. Der Sänger postete einen süßen Schnappschuss von dem Füßchen seines Sohnes und schrieb dazu: "Willkommen zu Hause." Und auch Hailey meldete sich kurz darauf im Netz, wo sie den Beitrag ihres Mannes teilte und dabei auch seinen Namen verriet.

Bereits kurz nach der Geburt begann Hailey schon wieder zu arbeiten und teilte einige Beiträge ihrer Beautymarke Rhode. Mittlerweile scheint die frischgebackene Mama schon wieder voll im Berufsleben zu stehen. Erst vor wenigen Tagen postete sie eine Bilderstrecke, die sie sowohl in Business-Looks als auch beim Styling für Fotoshootings zeigt. Dass sie sich keine Pause gönnt, zeigte sie zudem mit der Bildunterschrift. Die Schnappschüsse betitelte sie mit den Worten: "Alles wie immer."

Getty Images Justin und Hailey Bieber im April 2022

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

