Neu-Mama Hailey Bieber gönnt sich offenbar kaum eine Pause

Hailey Bieber (28) wurde vor wenigen Monaten zum allerersten Mal Mama. Doch trotz ihrer neuen Rolle scheint sie sich keine Pause zu gönnen und kehrt bereits wieder in ihr Arbeitsleben als Unternehmerin und Model zurück. Das beweist die Ehefrau von Justin Bieber (30) mit ihrem neuesten Instagram-Post, in dem sie sich in Business-Looks präsentiert und sich beim Styling für Fotoshootings zeigt. Sie kommentiert die Bilder mit den Worten: "business as usual", was so viel bedeutet wie: "alles wie immer".

Dass Hailey trotz ihrer Mutterschaft weiterhin beruflich aktiv ist, begeistert ihre Fans. Unter der Bilderreihe überfluten sie die Kommentarspalte mit positiven Reaktionen. "Du bist eine Inspiration für alle Mütter da draußen!", schreibt ein Fan, und ein anderer fügt hinzu: "Wie schaffst du es nur, so gut auszusehen und dabei Mama zu sein?" Hailey scheint den Balanceakt zwischen Karriere und Familie mit Leichtigkeit zu meistern, oder wie es einer ihrer Follower ausdrückt: Das Model sei in seiner "Working mom era" (zu Deutsch: Ära berufstätiger Mütter) angekommen.

Hailey ist nicht nur durch ihre eigene Karriere, sondern auch durch ihre familiären Verbindungen ins Rampenlicht gerückt. Sie ist die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin (58) und seit 2018 mit dem "Baby"-Interpreten Justin verheiratet. Die beiden sind eines der bekanntesten Paare der Promiwelt und teilen regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben mit ihren Millionen Followern. Die Geburt ihres ersten Kindes markiert einen neuen und aufregenden Abschnitt in ihrem Leben als Familie.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Dezember 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

