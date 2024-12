So war "Love Island VIP"-Chiaras erster Eindruck von Patrick

Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) heimsten bei Love Island VIP den Sieg ein. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen hätten die beiden damit wohl nicht gerechnet. Zu Gast im "Aftershow"-Podcast offenbart die Beauty: "Es war ein Auf und Ab der Gefühle, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe." Ihre gute Freundin Yeliz Koc (31) habe von dem Blondschopf keine besonders hohe Meinung gehabt und daraus auch kein Geheimnis gemacht, als der Realitystar in die Villa einzog. "Ich habe nur Yeliz' Blick gesehen, der zu mir ging, und sie meinte: 'Oh nein, das ist der komische Typ von Instagram'", erinnert sich die einstige Der Bachelor-Kandidatin. Immerhin habe sie sich über das gute Aussehen des Fitnessfanatikers gefreut.

Zwischen Patrick und Chiara hat es während "Love Island VIP" ganz schön geknistert. Vor allem während einer gemeinsamen Nacht in der Privatsuite war es heiß hergegangen. "Die körperliche Anziehung ist da – so gesehen, konnten wir dann die Finger nicht voneinander lassen und haben ordentlich gefummelt", gab der Schauspieler am nächsten Morgen preis.

Eine Sache hatte den Turteltauben während ihrer Zeit in der Kuppelshow allerdings das Leben schwer gemacht. Während eines Spiels gab Patrick zu, seine Ex-Partnerin betrogen zu haben. Seit ihr Ex-Freund Lukas Baltruschat (30) Chiara das Gleiche angetan hat, ist Treue ein sehr sensibles Thema für die 27-Jährige. Gegenüber Promiflash erklärte sie: "Ich habe mich in der Villa oft mit der Frage auseinandergesetzt, ob ich wirklich einen Mann daten möchte, der schon einmal eine Frau betrogen hat. Ich hatte viele Zweifel, aber Patricks Offenheit und Ehrlichkeit haben mir wiederum ein gutes Gefühl gegeben."

Anzeige Anzeige

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Patrick Fabian, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige