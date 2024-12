Sophia Thomalla würde "Das Sommerhaus der Stars" rocken

Denken Sophia Thomalla (35) und Alexander Zverev (27) darüber nach, bald ins "Sommerhaus der Stars" einzuziehen? Das bleibt wohl eher reine Fantasie. In einem Interview mit RTL verriet die Moderatorin jedoch, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Alexander durchaus eine Teilnahme an der beliebten Reality-Show vorstellen könnte. Mit einem Augenzwinkern äußerte der Trash-TV-Fan, dass das sportliche Duo die Spiele im Haus "grandios meistern" und "unschlagbar" darin sein würde. Doch bevor die Gerüchteküche zu sehr brodelt, ruderte Sophia zurück und scherzte: "RTL: Schickt mir bloß keine Anfrage, sonst knallt’s im Karton!"

Was das Zusammenspiel in den Sommerhaus-Spielen angeht, so würde sich Sophia kein Beispiel an den bisherigen Kandidaten nehmen. "Also ich bin ja schon ein ehrgeiziger Typ, aber ich habe einen gesunden Ehrgeiz. Ich gehe nicht darüber hinaus, dass ich auf einmal meinen Partner anschreie, nur weil er irgendwo einen Ball nicht reinwerfen kann oder so", betont sie. Die Herangehensweise mancher Kandidaten ist für die Moderatorin der ersten "Reality Awards", die am 07.12.2024 auf RTL ausgestrahlt werden, oft eine Stufe zu dramatisch: "Die Reaktionen im Sommerhaus bei den Spielen sind teilweise unverhältnismäßig zu dem, was passiert ist."

Die Beziehung zwischen Sophia Thomalla und Alexander Zverev sorgt immer wieder für Interesse in der Öffentlichkeit. Seitdem die beiden ihr Liebesglück öffentlich gemacht haben, teilen sie hin und wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Sophia, die neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin auch als Model und Unternehmerin erfolgreich ist, unterstützt ihren Freund oft bei Tennis-Turnieren weltweit. Alexander, einer der besten deutschen Tennisspieler, schätzt offenbar Sophias Sinn für Humor und ihre spontane Art. Ihre gemeinsame Teilnahme an einer Realityshow wäre sicherlich ein Highlight für viele Fans, doch bisher bleibt es wohl bei Sophias scherzhaften Andeutungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, TV-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige