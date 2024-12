Reality Awards: Sophia Thomalla liebt selbst Trash-TV-Shows

In wenigen Stunden werden erstmals die Reality Awards verliehen. Durch das Spektakel führen Sophia Thomalla (35) und Olivia Jones (55). Erstere ist selbst ein großer Fan, wie sie im RTL-Interview verrät: "Ich bin ein waschechter Reality-Fan und das ist auch nicht nur der Tatsache geschuldet, dass ich moderiere, sondern ich schaue es auch wirklich gern. Da kann man so schön abschalten und denkt: 'Mensch, ich habe so wenig Probleme.'"

Als echter Fan hat Sophia natürlich auch Lieblingssendungen: "Ich schaue unfassbar gern Sommerhaus. Und ich liebe natürlich auch den Dschungel." Auch Are You The One?, was die 35-Jährige seit Jahren moderiert, liebt die Freundin von Alexander Zverev (27). Auch bei den Reality Awards hat Sophia ihre Lieblingskategorien: "Cringe-Moment des Jahres finde ich schon nicht schlecht oder auch Beef des Jahres. Die würde man sonst nie auszeichnen."

Auch bei den Realitystars hat Sophia einen Liebling. Ein besonderes "Ausnahmetalent" ist für sie Calvin Kleinen (32). "Er ist so ein Ausnahmetyp, ein Ausnahmefall. Ich glaube, er wird noch viele Jahre bestehen bleiben. Also, hoffe ich zumindest und wünsche ich ihm", schwärmt sie im Interview mit dem Sender.

Anzeige Anzeige

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin Sophia Thomalla

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Calvin Kleinen

Anzeige Anzeige

Anzeige