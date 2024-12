Yvonne Woelke stöhnt sich durch erste "Forsthaus"-Challenge

In der neuesten Episode der Reality-Show Forsthaus Rampensau sind Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) erstmals als TV-Paar bei einer gemeinsamen Challenge angetreten. Die Aufgabe: Einer von beiden musste auf Stelzen laufen und dabei mit dem Mund Babyschnuller einsammeln, die mit Fragen versehen waren. Die Antworten darauf sollte der Teampartner buchstabieren und wurde für jeden Fehler mit einer unangenehmen Dusche bestraft. Yvonne wagte sich an die Stelzen, doch ihre langsamen und von heftigem Stöhnen begleiteten Versuche führten nicht zum erhofften Erfolg. Peter, stets der geduldige Partner, feuerte sie liebevoll an, konnte die Kohlen letztendlich aber auch nicht mehr aus dem Feuer holen. Die gebürtige Ost-Berlinerin kommentierte ihr Scheitern offen: "Sorry, Baby, da hab ich wohl echt versagt."

Trotz ihres wackeligen Starts konnten sich Peter und Yvonne am Ende ein wenig von ihrer vermeintlichen Pechsträhne lösen: Sie landeten nicht auf dem letzten Platz. Dennoch bewahrte sie das nicht vor einer möglichen Nominierung, die wie ein Damoklesschwert über dem Paar schwebte. Ob sie sich langfristig in der Show behaupten können und ob ihre Beziehung den Druck der TV-Challenges aushält, bleibt spannend. Ihre Art, sich gegenseitig zu unterstützen, deutet jedoch darauf hin, dass sie durchaus das Potenzial haben, in der Show noch lange dabei zu bleiben.

Peter, ursprünglich bekannt durch seine Ex-Frau Iris Klein (57), hat in der ehemaligen Miss Germany eine Partnerin gefunden, die seine sanfte Art offenbar zu schätzen weiß. Yvonne, die 2023 bei Das große Promi-Büßen bereits ihre kämpferische Seite zeigen konnte, beweist auch in der aktuellen Show ihr Durchhaltevermögen. Ob auf High Heels bei der Misswahl oder auf Stelzen im Forsthaus – Yvonne geht ihren Weg.

Anzeige Anzeige

ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein beim Eric Sindermann vs Jörg Hansen VIP Boxing Match

Anzeige Anzeige

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige Anzeige