Peter Klein und Yvonne geben im Forsthaus ihr Pärchen-Debüt

Für ihre Fans ist ihre Beziehung kein Geheimnis mehr, die Mitkandidaten bei "Forsthaus Rampensau" haben aber noch keinen blassen Schimmer, dass mit Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (45) ein weiteres Liebespaar in die Hütte einzieht. Die beiden Turteltauben fackeln nicht lange: Kaum sind sie aus dem Auto ausgestiegen, geben sie sich einen leidenschaftlichen Kuss und besiegeln damit ihr Pärchen-Debüt im TV.

"Wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass es mehr ist als Freundschaft", bestätigt Peter auch noch mal im Interview. Einige der Forsthaus-Bewohner scheinen so etwas schon vermutet zu haben – haken aber noch mal nach. "Wir haben auf jeden Fall gesehen, ihr habt euch geküsst. Was ist da los?" stellt Melody Haase (30) auch direkt die Frage aller Fragen. Auch wie lange sie schon ein Paar sind, interessiert die Mitstreiter brennend. Von den meisten werden der 57-Jährige und seine neue Liebe mit offenen Armen empfangen. Doch nicht jeder freut sich über ihren Einzug. "Peter kann ich halt noch null einschätzen, aber ich mein, mit der Vorgeschichte, die da mit Iris (57) passiert ist, das ist halt absolut ungeil und unmenschlich und scheiße. Deswegen bin ich da auf jeden Fall noch vorsichtig", äußert sich Luisa Krappmann (23) kritisch. Auch gegen Yvonne teilt die Blondine ganz schön aus: "Wenn ich in ihr Gesicht schaue, denke ich mir schon 'du bist die falscheste Schlange, die die Welt je gesehen hat'."

Erst vor wenigen Tagen informierte Peter seine Fans darüber, dass er und Iris Klein nun offiziell geschieden sind. Ihre Beziehung ging im Sommer 2023 in die Brüche, unter anderem, weil die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin ihrem Verflossenen vorwarf, eine Affäre mit Yvonne zu haben. Anstatt nach der Scheidung aber mit dem Rosenkrieg abzuschließen, holte Peter zu einem weiteren enormen Schlag aus und schoss in einem Statement auf Instagram böse gegen seine Ex-Ehefrau.

©Joyn/Nadine Rupp Peter Klein und Yvonne Woelke, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2, 2024

ActionPress Iris Klein auf der New York Fashion Week 2024

