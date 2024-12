Zu viel Hate? Barry Keoghan deaktiviert Social-Media-Profil

Die Schlagzeilen um den Schauspieler Barry Keoghan (32) reißen einfach nicht ab! Der "Saltburn"-Star hat kürzlich überraschend sein Profil auf der Social-Media-Plattform Instagram deaktiviert. Zuvor hatte der 32-Jährige dort mehrere Fotos von sich veröffentlicht, auf denen er seine Muskeln präsentierte und mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera schaute. Diese Schnappschüsse kamen bei seiner Community aber gar nicht gut an. Der Grund: Kurz zuvor machten Gerüchte die Runde, dass seine Beziehung zu Sabrina Carpenter (25) zerbrochen sei. Ob das der Grund für sein deaktiviertes Profil ist?

Medienberichten zufolge sollen Barry und Sabrina ihre Beziehung nach etwa einem Jahr beendet haben. Als mögliche Gründe werden ihre vollen Terminkalender und der Fokus auf ihre Karrieren genannt. Während Sabrina mit ihrer Musik auf Tour war und an neuen Projekten arbeitete, war Barry mit Filmdrehs und Promotion-Terminen beschäftigt. Die Distanz und die fehlende gemeinsame Zeit könnten die Beziehung belastet haben. Weder Barry noch Sabrina haben sich bisher offiziell zu der Trennung oder den Ursachen geäußert.

Barry und Sabrina wurden erstmals im vergangenen Jahr miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie sich bei einer Veranstaltung kennengelernt hatten. Barry, der für seine Rollen in Filmen wie "Dunkirk", "The Banshees of Inisherin" und "Saltburn" bekannt ist, gilt als aufstrebender Star in Hollywood. Er ist Vater eines zweijährigen Sohnes aus einer früheren Beziehung. Sabrina, die neben ihrer Musik auch als Schauspielerin erfolgreich ist, erlangte Bekanntheit durch Rollen in TV-Serien und Hits wie "Espresso". Kürzlich veröffentlichte sie ein Weihnachtsspecial auf Netflix und begeistert ihre Fans weiterhin mit neuen Projekten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan im November 2024

Anzeige Anzeige